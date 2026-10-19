https://noticiaslatam.lat/20261019/rusia-ha-actuado-de-manera-aceptable-en-relacion-con-ucrania-afirma-trump-1175510117.html
"Rusia ha actuado de manera aceptable en relación con Ucrania", afirma Trump
"Rusia ha actuado de manera aceptable en relación con Ucrania", afirma Trump
Sputnik Mundo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que las autoridades rusas han sido elocuentes sobre su posición acerca del conflicto ucraniano. 19.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-19T19:33+0000
2026-10-19T19:33+0000
2026-10-19T19:33+0000
internacional
política
donald trump
volodímir zelenski
ucrania
eeuu
rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/10/1175083226_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b448a85da317ee8ac6c83f5774c0cc43.jpg
Asimismo, el mandatario norteamericano reiteró que Volodímir Zelenski no tiene la intención de que el conflicto acabe, ya que no aporta en las negociaciones al respecto. Ante ello, Trump sugirió que se busque a otra persona para abrir el diálogo en esta materia.
ucrania
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/10/1175083226_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f63f29e58a22701217d453080f84358b.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
política, donald trump, volodímir zelenski, ucrania, eeuu, rusia
política, donald trump, volodímir zelenski, ucrania, eeuu, rusia
"Rusia ha actuado de manera aceptable en relación con Ucrania", afirma Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que las autoridades rusas han sido elocuentes sobre su posición acerca del conflicto ucraniano.
"Para ser honesto, Rusia ha actuado de manera aceptable en relación con Ucrania", expresó ante la prensa.
Asimismo, el mandatario norteamericano reiteró que
Volodímir Zelenski no tiene la intención de que el conflicto acabe
, ya que no aporta en las negociaciones al respecto. Ante ello, Trump sugirió que se busque a otra persona para abrir el diálogo en esta materia.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de
estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en
este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!). Expandir Minimizar