Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20261019/rusia-ha-actuado-de-manera-aceptable-en-relacion-con-ucrania-afirma-trump-1175510117.html
"Rusia ha actuado de manera aceptable en relación con Ucrania", afirma Trump
"Rusia ha actuado de manera aceptable en relación con Ucrania", afirma Trump
Sputnik Mundo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que las autoridades rusas han sido elocuentes sobre su posición acerca del conflicto ucraniano. 19.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-19T19:33+0000
2026-10-19T19:33+0000
internacional
política
donald trump
volodímir zelenski
ucrania
eeuu
rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/10/1175083226_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b448a85da317ee8ac6c83f5774c0cc43.jpg
Asimismo, el mandatario norteamericano reiteró que Volodímir Zelenski no tiene la intención de que el conflicto acabe, ya que no aporta en las negociaciones al respecto. Ante ello, Trump sugirió que se busque a otra persona para abrir el diálogo en esta materia.
ucrania
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/10/1175083226_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f63f29e58a22701217d453080f84358b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, donald trump, volodímir zelenski, ucrania, eeuu, rusia
política, donald trump, volodímir zelenski, ucrania, eeuu, rusia

"Rusia ha actuado de manera aceptable en relación con Ucrania", afirma Trump

19:33 GMT 19.10.2026
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. - Sputnik Mundo, 1920, 19.10.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Síguenos en
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que las autoridades rusas han sido elocuentes sobre su posición acerca del conflicto ucraniano.

"Para ser honesto, Rusia ha actuado de manera aceptable en relación con Ucrania", expresó ante la prensa.

Asimismo, el mandatario norteamericano reiteró que Volodímir Zelenski no tiene la intención de que el conflicto acabe, ya que no aporta en las negociaciones al respecto. Ante ello, Trump sugirió que se busque a otra persona para abrir el diálogo en esta materia.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала