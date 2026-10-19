https://noticiaslatam.lat/20261019/orden-de-arresto-contra-raul-castro-es-parte-de-una-guerra-de-propaganda-contra-cuba-dice-analista-1175511588.html

Orden de arresto contra Raúl Castro es parte de una "guerra de propaganda" contra Cuba, dice analista

Orden de arresto contra Raúl Castro es parte de una "guerra de propaganda" contra Cuba, dice analista

Sputnik Mundo

La orden de captura emitida por la Justicia de EEUU contra el expresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Raúl Castro, "carece de todo... 19.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-19T22:30+0000

2026-10-19T22:30+0000

2026-10-19T22:30+0000

américa latina

política

raúl castro

cuba

eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/10/1173483617_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_e83a730582040f1e58dfeb1749d1ea16.jpg

Raúl Castro es acusado por la fiscalía estadounidense por una supuesta conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses en 1996, en relación con el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización civil Hermanos al Rescate."Las avionetas de Hermanos al Rescate habían violado reiteradamente el espacio aéreo cubano y desoído advertencias", comenta Ferrás Cobas, quien afirma que se trata de "otra manipulación" orquestada desde Washington que "no tiene ni pies ni cabeza".

https://noticiaslatam.lat/20261019/podredumbre-politica-y-colapso-moral-la-cancilleria-cubana-condena-la-orden-de-arresto-contra-raul-1175508359.html

cuba

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, raúl castro, cuba, eeuu