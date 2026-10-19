Orden de arresto contra Raúl Castro es parte de una "guerra de propaganda" contra Cuba, dice analista

Raúl Castro es acusado por la fiscalía estadounidense por una supuesta conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses en 1996, en relación con el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización civil Hermanos al Rescate."Las avionetas de Hermanos al Rescate habían violado reiteradamente el espacio aéreo cubano y desoído advertencias", comenta Ferrás Cobas, quien afirma que se trata de "otra manipulación" orquestada desde Washington que "no tiene ni pies ni cabeza".
La orden de captura emitida por la Justicia de EEUU contra el expresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Raúl Castro, "carece de todo fundamento legal real y explícitamente pertenece a una batalla de narrativas, derivada a la guerra de propaganda" contra la isla, señala a Sputnik Gilberto Ferrás Cobas, analista político cubano.
"Esto de ahora constituye una farsa que contribuye aún más a la manipulación de hechos históricos y al blanqueo del currículum de los personajes relacionados con esos hechos", asegura el experto acerca de esta medida anunciada por el fiscal general de Florida, James Uthmeier.
Raúl Castro es acusado por la fiscalía estadounidense por una supuesta conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses en 1996, en relación con el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización civil Hermanos al Rescate.
"Las avionetas de Hermanos al Rescate habían violado reiteradamente el espacio aéreo cubano y desoído advertencias", comenta Ferrás Cobas, quien afirma que se trata de "otra manipulación" orquestada desde Washington que "no tiene ni pies ni cabeza".
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