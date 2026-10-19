Fuerzas saudíes realizaron 110 ataques aéreos en Yemen en 24 horas, según portavoz hutí

De acuerdo con Sare'e, los ataques dejaron personas muertas y heridas, sin precisar el dato exacto de víctimas. El movimiento yemení ha intensificado sus ataques con misiles contra Arabia Saudita. Asimismo, se ha atribuido la responsabilidad de varias ofensivas en los últimos días.
Los militares saudíes han llevado a cabo más de 100 agresiones aéreas y con misiles recientemente, teniendo como objetivo la capital yemení, Saná, y otras siete gobernaciones, según informó el vocero de las Fuerzas Armadas de esa nación, el general de brigada Yahya Sare'e.
De acuerdo con Sare'e, los ataques dejaron personas muertas y heridas, sin precisar el dato exacto de víctimas.