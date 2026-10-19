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Fuerzas saudíes realizaron 110 ataques aéreos en Yemen en 24 horas, según portavoz hutí
Fuerzas saudíes realizaron 110 ataques aéreos en Yemen en 24 horas, según portavoz hutí
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Los militares saudíes han llevado a cabo más de 100 agresiones aéreas y con misiles recientemente, teniendo como objetivo la capital yemení, Saná, y otras... 19.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-19T03:45+0000
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De acuerdo con Sare'e, los ataques dejaron personas muertas y heridas, sin precisar el dato exacto de víctimas. El movimiento yemení ha intensificado sus ataques con misiles contra Arabia Saudita. Asimismo, se ha atribuido la responsabilidad de varias ofensivas en los últimos días.
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Fuerzas saudíes realizaron 110 ataques aéreos en Yemen en 24 horas, según portavoz hutí

03:45 GMT 19.10.2026
© AP Photo / Osamah AbdulrahmanEl vocero de las Fuerzas Armadas de Yemen, el general de brigada Yahya Sare'e.
El vocero de las Fuerzas Armadas de Yemen, el general de brigada Yahya Sare'e. - Sputnik Mundo, 1920, 19.10.2026
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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Los militares saudíes han llevado a cabo más de 100 agresiones aéreas y con misiles recientemente, teniendo como objetivo la capital yemení, Saná, y otras siete gobernaciones, según informó el vocero de las Fuerzas Armadas de esa nación, el general de brigada Yahya Sare'e.
De acuerdo con Sare'e, los ataques dejaron personas muertas y heridas, sin precisar el dato exacto de víctimas.
El movimiento yemení ha intensificado sus ataques con misiles contra Arabia Saudita. Asimismo, se ha atribuido la responsabilidad de varias ofensivas en los últimos días.
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