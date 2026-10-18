https://noticiaslatam.lat/20261018/detienen-a-exfiscal-de-chihuahua-vinculado-con-el-escandalo-de-la-cia-en-mexico-1175486781.html

Detienen a exfiscal de Chihuahua vinculado con el escándalo de la CIA en México

Detienen a exfiscal de Chihuahua vinculado con el escándalo de la CIA en México

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Elementos de la Policía Estatal arrestaron en Chihuahua al exfiscal César Jáuregui, derivado de las indagatorias sobre la participación irregular de agentes de... 18.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-18T04:18+0000

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A Jáuregui se le imputan de manera preliminar los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y falsedad de declaraciones ante las autoridades. La aprehensión se da meses después de que el caso saliera a la luz pública a raíz de un accidente automovilístico en el que fallecieron dos agentes de la agencia estadounidense. Dicho suceso provocó la renuncia del ahora detenido el pasado 17 de abril, tras admitir que la información proporcionada inicialmente sobre los hechos presentaba inconsistencias y omisiones sustanciales. Durante el anuncio de su dimisión en su momento, el exfiscal defendió su gestión al asegurar que su principal objetivo era combatir al crimen organizado, aunque aseguró no estar al tanto de la participación de personal extranjero.

https://noticiaslatam.lat/20260527/acuerdo-de-chihuahua-con-texas-evidencia-que-abrirle-la-puerta-a-washington-siempre-es-un-riesgo-1173603709.html

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