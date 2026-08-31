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Cuba abre la posibilidad de que sus empresas privadas comercien con compañías extranjeras
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Cuba se dispone a permitir que las empresas privadas comercien directamente con compañías extranjeras, informa a medios el viceministro cubano de Comercio... 31.08.2026, Sputnik Mundo
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Estos cambios son los más significativos del paquete de reformas económicas aprobado en junio, indica. Subraya que representan un cambio a largo plazo y no otro experimento temporal con la iniciativa privada.De acuerdo con Méndez, las empresas privadas cubanas podrán realizar importaciones y exportaciones directamente, sin pasar por los organismos estatales, y traer al país todo lo que deseen, salvo algunas excepciones. Además, Cuba eliminará una disposición legal que obliga a los inversores extranjeros a contratar trabajadores a través de una agencia estatal, explicó el funcionario a la agencia USA Today.La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó a finales de junio el paquete de reformas económicas y sociales propuesto por el Gobierno. Estas contemplan la transformación de las empresas estatales en sociedades anónimas, la apertura de nuevos sectores al capital privado y extranjero, la creación de empresas privadas en la agricultura, la liberalización del comercio exterior y la reforma del sistema bancario.Además, las autoridades cubanas prevén abandonar gradualmente los subsidios generalizados a los productos en favor de ayudas focalizadas a la población, llevar a cabo una devaluación progresiva del tipo de cambio oficial del peso, ampliar las competencias de los gobiernos locales y simplificar las condiciones para la inversión extranjera. Los cambios propuestos son los más significativos desde la década de 1990, cuando Cuba sufrió las graves consecuencias del colapso de la Unión Soviética.
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Cuba abre la posibilidad de que sus empresas privadas comercien con compañías extranjeras

18:01 GMT 31.08.2026
© AP Photo / Eliana AponteUn hombre monta en un bicitaxi por las calles de La Habana, Cuba, lunes 26 de julio de 2021
Un hombre monta en un bicitaxi por las calles de La Habana, Cuba, lunes 26 de julio de 2021 - Sputnik Mundo, 1920, 31.08.2026
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Cuba se dispone a permitir que las empresas privadas comercien directamente con compañías extranjeras, informa a medios el viceministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Carlos Luis Jorge Méndez. Las medidas podrían entrar en vigor ya esta semana, añade.
Estos cambios son los más significativos del paquete de reformas económicas aprobado en junio, indica. Subraya que representan un cambio a largo plazo y no otro experimento temporal con la iniciativa privada.

"Esto refuerza la idea de que Cuba se está abriendo. Es un proceso real. Va en serio. No es una maniobra", declaró el funcionario.

De acuerdo con Méndez, las empresas privadas cubanas podrán realizar importaciones y exportaciones directamente, sin pasar por los organismos estatales, y traer al país todo lo que deseen, salvo algunas excepciones.
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Además, Cuba eliminará una disposición legal que obliga a los inversores extranjeros a contratar trabajadores a través de una agencia estatal, explicó el funcionario a la agencia USA Today.
La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó a finales de junio el paquete de reformas económicas y sociales propuesto por el Gobierno. Estas contemplan la transformación de las empresas estatales en sociedades anónimas, la apertura de nuevos sectores al capital privado y extranjero, la creación de empresas privadas en la agricultura, la liberalización del comercio exterior y la reforma del sistema bancario.
Además, las autoridades cubanas prevén abandonar gradualmente los subsidios generalizados a los productos en favor de ayudas focalizadas a la población, llevar a cabo una devaluación progresiva del tipo de cambio oficial del peso, ampliar las competencias de los gobiernos locales y simplificar las condiciones para la inversión extranjera. Los cambios propuestos son los más significativos desde la década de 1990, cuando Cuba sufrió las graves consecuencias del colapso de la Unión Soviética.
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