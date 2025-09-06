https://noticiaslatam.lat/20250906/iniciativas-privadas-en-cuba-brindan-apoyo-y-soluciones-locales-frente-a-problematica-del-1166157407.html

Iniciativas privadas en Cuba brindan apoyo y soluciones locales frente a problemática del transporte

Iniciativas privadas en Cuba brindan apoyo y soluciones locales frente a problemática del transporte

Negocios privados en Cuba intervienen en diversidad de iniciativas asociadas al transporte, uno de los sectores más golpeados por causas como la paralización...

De acuerdo con los más recientes datos aportados por las autoridades de la isla, más de 1.100 mipymes y otras formas de gestión no estatal están relacionadas con el traslado de pasajeros y de carga, así como otros servicios auxiliares. Además, más de 1.000 vehículos subutilizados—carros ligeros y ómnibus— por empresas estatales han sido arrendados a particulares.Sobre el tema, Pedro Yosbany Carbonell Fernández, uno de los dueños de la mipyme PEDROCARR S.R.L., refirió a Sputnik que ese emprendimiento privado realiza el transporte de pasajeros entre Las Tunas y La Habana desde la terminal de arrendados de la capital cubana, además, apoya los turnos de los ómnibus nacionales estatales en la oriental provincia.El negocio, dedicado además a la carga, reparación, mantenimiento y arrendamiento de vehículos automotores, transporta alrededor de 170 trabajadores diarios de dos fábricas de la empresa mixta Suchel TBV S.A; asimismo, los microbuses propios prestan servicios similares en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, ubicada a 45 kilómetros de la capital cubana.Carbonell Fernández recordó que desde hace tres décadas labora como trabajador por cuenta propia en ese sector y decidió constituir la mipyme en abril de 2022 "porque era algo nuevo y necesitaba ampliar los servicios y lograr un mayor número de contratos". Actualmente, como parte de esta alianza público-privada, uno de los ómnibus de esta empresa—con sede matriz en Las Tunas y una sucursal en La Habana— asume un recorrido por varios municipios capitalinos mediante el cual recoge a 60 alumnos de la Escuela Nacional de Arte (ENA), donde estudia su hija.Movilidad alternativa y soluciones localesPor otro lado, Ha'Bici-Inteliforja, considerado como el proyecto de ciclomovilidad de mayor expansión en la mayor de las Antillas, resulta una de las alternativas de transporte actuales, pues el mismo brinda opciones de movilidad alternativa con vehículos de cero y bajas emisiones de carbono, además de que abarca la denominada movilidad de última milla.Además, según explicó a Sputnik su director, Roberto Alejandro Espí, contempla esquemas de inclusión para personas en algún estado de vulnerabilidad o que requieran atención diferenciada como estudiantes, personas mayores, con discapacidad o embarazadas, y crea espacios de baja contaminación ambiental por ruido, gases o partículas."Nuestra meta es habilitar la movilidad activa en zonas donde las personas puedan usarla de manera casi exclusiva, es un objetivo que lleva etapas, pero esto creará espacios más seguros, silenciosos, de baja velocidad y con menos contaminación", dijo.Espí detalló que poseen vehículos que, por la simpleza de su diseño, son más fáciles de mantener y arreglar, por tanto, su reparación no requiere de grandes inversiones; asimismo, están paulatinamente migrando a soluciones basadas en producciones locales con materiales alternativos.Ello los ha llevado a innovar e identificar componentes equivalentes fabricados con mejores tolerancias y que garantizarán sostenibilidad a largo plazo: "Utilizamos soluciones de movilidad adaptadas al ambiente cubano, entre ellas gomas que no se ponchan, partes y piezas de alto uso y bajo mantenimiento y mezclas de materiales como bambú y láminas de metal".Además, emplean un sistema de gestión digital completo para el monitoreo, en tiempo real, del estado de los servicios de rentas, la disponibilidad de bicicletas en cada estación, los arribos y atrasos. "A nuestros usuarios les brindamos la posibilidad de que la movilidad sea digital, también para el que pueda o necesite realizar sus ventas desde nuestra plataforma", dijo.Una de las visiones previstas en el segundo despliegue de vehículos es que los usuarios utilicen movilidad asistida, es decir, "ciclos de pedaleo asistido donde el beneficiario continúa pedaleando, pero se le apoya al movimiento y, gracias a ello, puede recorrer mayores distancias con menos esfuerzo, hablamos de 20 o 30 kilómetros en una hora o menos".Igualmente, como parte de la ampliación de este proyecto surgido en enero de 2023, planean la incorporación de una flota de vehículos para personas que no montan bicicleta o no pueden hacerlo por alguna razón, la misma será de pedaleo asistido igual y usará a choferes que moverán a los clientes.Impacto ambiental y socialEspí valoró, asimismo, el efecto positivo del proyecto, a partir de la tabulación mensual del tiempo durante el cual las personas rentan bicicletas y, por ende, dejan de utilizar otros vehículos de combustión interna. "Siempre obtenemos cifras alentadoras de la cantidad de CO2 dejados de emitir a la atmósfera, ronda las 130 o 140 toneladas totales desde que empezamos con solo un parque de 300 bicicletas y alrededor de 8.000 usuarios", explicó.De igual manera, incentivan el empleo de estos medios de transporte en los jóvenes: "A todos los estudiantes universitarios les brindamos descuentos de entre 20% y 25% y, de acuerdo con la legislación vigente, estimulamos su uso en edades de 15 a 17 años, donde un tutor o representante legal puede rentarlas y ellos pueden circular acompañados en la vía"."Desde que comenzamos en 2023 tenemos los mismos precios, contra viento y marea y sabiendo que el costo de la vida ha subido exponencialmente. Al comienzo, ofertamos agua y meriendas en las estaciones para los clientes y nos mantuvimos un tiempo así gracias a proveedores, porque sabemos el esfuerzo que lleva en nuestro clima montar bicicletas", agregó.Asimismo, participan con regularidad en escenarios donde se promueve la salud, justicia social, calidad de vida, protección al medio ambiente y la seguridad vial, junto a entidades como la Dirección General de Transporte de La Habana, y "estamos en negociaciones para habilitar un espacio ya fijo en el Palacio Tecnológico de la Finca de los Monos".No obstante, aún persisten numerosos desafíos, pues "la bicicleta no tiene un espacio justo en la legislación de seguridad vial, está sujeta a más peligros que un peatón porque comparte la vía con vehículos de mayor porte que transitan a mayor velocidad y no existe infraestructura ciclística para su uso masivo", sumado a la permanencia de trabas para la aprobación de iniciativas similares.Ha'Bici-Inteliforja es un sistema de bicicletas públicas que integra la estrategia de movilidad ciclística de la Dirección General de Transporte de La Habana, igualmente, forma parte del proyecto de neomovilidad de la capital cubana, donde están involucrados el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Fmam).

