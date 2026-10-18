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Zajárova critica a Macron por su promesa de castigar a implicados en protestas en Francia
Zajárova critica a Macron por su promesa de castigar a implicados en protestas en Francia
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La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, señaló que el país europeo aplica ciertos criterios ante la oleada de violencia en... 18.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-18T23:30+0000
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Asimismo, la vocera de la Cancillería rusa insistió en que Francia debe aplicar lineamientos coherentes ante estas situaciones, en vez de retomar "las interminables artimañas occidentales en torno a los derechos humanos y la injerencia en los asuntos internos de naciones soberanas".
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Zajárova critica a Macron por su promesa de castigar a implicados en protestas en Francia

23:30 GMT 18.10.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Acceder al contenido multimediaMaría Zajárova, vocera de la Cancillería rusa
María Zajárova, vocera de la Cancillería rusa - Sputnik Mundo, 1920, 18.10.2026
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La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, señaló que el país europeo aplica ciertos criterios ante la oleada de violencia en las manifestaciones, el cual depende de si se dan en sus propias fronteras o en otras naciones.

"Cuando los franceses destrozan París, la situación exige una condena sin paliativos y medidas severas, pero cuando los manifestantes afectan ciudades en otros países, se supone que debemos limitarnos a observar en silencio, mientras recordamos mentalmente los airados comunicados del Elíseo que califican de inaceptable la represión de las protestas. De ninguna manera", escribió en su canal de Telegram.

Asimismo, la vocera de la Cancillería rusa insistió en que Francia debe aplicar lineamientos coherentes ante estas situaciones, en vez de retomar "las interminables artimañas occidentales en torno a los derechos humanos y la injerencia en los asuntos internos de naciones soberanas".
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