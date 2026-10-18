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Zajárova critica a Macron por su promesa de castigar a implicados en protestas en Francia

Zajárova critica a Macron por su promesa de castigar a implicados en protestas en Francia

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La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, señaló que el país europeo aplica ciertos criterios ante la oleada de violencia en... 18.10.2026, Sputnik Mundo

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Asimismo, la vocera de la Cancillería rusa insistió en que Francia debe aplicar lineamientos coherentes ante estas situaciones, en vez de retomar "las interminables artimañas occidentales en torno a los derechos humanos y la injerencia en los asuntos internos de naciones soberanas".

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