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Suman 1.200 detenidos por los disturbios en Francia tras las protestas

Suman 1.200 detenidos por los disturbios en Francia tras las protestas

Sputnik Mundo

En tanto, se reporta que al menos 150 policías y gendarmes resultaron heridos en los enfrentamientos con manifestantes, según informó el primer ministro de... 17.10.2026, Sputnik Mundo

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Según el Ministerio del Interior, unas 550.000 personas participaron en las movilizaciones contra el aumento del costo de la vida y de los precios, 110.000 de ellas en París. Por su parte, la Confederación General del Trabajo estimó la asistencia de hasta 800.000 manifestantes.En las movilizaciones participaron estudiantes de secundaria y universitarios, simpatizantes del movimiento de los chalecos amarillos, activistas climáticos y otros sectores de la población.

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