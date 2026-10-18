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Un 36% de los comercios en América Latina tienen pérdidas por ciberataques, según informe
Un 36% de los comercios en América Latina tienen pérdidas por ciberataques, según informe
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El estudio de la firma Kaspersky, realizado en marzo de este año sobre una muestra de 1.800 especialistas y ejecutivos de 18 países, identificó que las... 18.10.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo al trabajo, la falta de mecanismos adecuados de protección en estos accesos expone de manera directa sistemas de gestión clave para las empresas, tales como inventarios, transacciones de ventas y bases de datos con información confidencial de clientes.A este escenario se suman deficiencias estructurales en materia de ciberseguridad dentro de las organizaciones. Prácticas como el uso de contraseñas débiles o duplicadas, programas informáticos desactualizados y el empleo de dispositivos sin salvaguardas suficientes incrementan la exposición al riesgo. Asimismo, las campañas de correo fraudulento y las tácticas de phishing persisten como vías frecuentes para el robo de credenciales corporativas y la distribución de código malicioso.Frente a la vulnerabilidad detectada, especialistas remarcan la urgencia de implementar protocolos preventivos integrales, entre los que destacan la autenticación de doble factor, las actualizaciones periódicas de software y la ejecución constante de copias de seguridad. Del mismo modo, destacan la importancia de establecer controles estrictos de acceso, el uso de redes virtuales privadas (VPN) para conexiones remotas y la capacitación continua del personal para detectar comunicaciones sospechosas.Por otro lado, el reporte alertó sobre los incipientes desafíos que representa la adopción irrestricta de la inteligencia artificial. Un alarmante 46% de los negocios encuestados admitió no identificar los riesgos de seguridad asociados al uso de herramientas de inteligencia artificial, las cuales, al emplearse sin políticas o marcos de gobernanza definidos, exponen a la filtración e indebido almacenamiento de documentos internos y datos personales sensibles.A pesar de la alta incidencia de ciberataques y las brechas persistentes, el informe destaca una tendencia positiva en materia presupuestal: el 94% de las empresas comerciales consultadas incrementó sus fondos destinados a la seguridad informática. Si bien el aumento del gasto no garantiza por sí solo un blindaje absoluto, aclara la firma, sí refleja una creciente concienciación en el empresariado latinoamericano por proteger la continuidad operativa y salvaguardar los procesos de transformación digital.
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Un 36% de los comercios en América Latina tienen pérdidas por ciberataques, según informe

08:09 GMT 18.10.2026
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Trabajo digital - Sputnik Mundo, 1920, 18.10.2026
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El estudio de la firma Kaspersky, realizado en marzo de este año sobre una muestra de 1.800 especialistas y ejecutivos de 18 países, identificó que las conexiones remotas inseguras constituyen la vulnerabilidad más crítica, señalada por el 49% de los comercios consultados.
De acuerdo al trabajo, la falta de mecanismos adecuados de protección en estos accesos expone de manera directa sistemas de gestión clave para las empresas, tales como inventarios, transacciones de ventas y bases de datos con información confidencial de clientes.
A este escenario se suman deficiencias estructurales en materia de ciberseguridad dentro de las organizaciones. Prácticas como el uso de contraseñas débiles o duplicadas, programas informáticos desactualizados y el empleo de dispositivos sin salvaguardas suficientes incrementan la exposición al riesgo.
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Asimismo, las campañas de correo fraudulento y las tácticas de phishing persisten como vías frecuentes para el robo de credenciales corporativas y la distribución de código malicioso.
Frente a la vulnerabilidad detectada, especialistas remarcan la urgencia de implementar protocolos preventivos integrales, entre los que destacan la autenticación de doble factor, las actualizaciones periódicas de software y la ejecución constante de copias de seguridad.

Del mismo modo, destacan la importancia de establecer controles estrictos de acceso, el uso de redes virtuales privadas (VPN) para conexiones remotas y la capacitación continua del personal para detectar comunicaciones sospechosas.
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Por otro lado, el reporte alertó sobre los incipientes desafíos que representa la adopción irrestricta de la inteligencia artificial. Un alarmante 46% de los negocios encuestados admitió no identificar los riesgos de seguridad asociados al uso de herramientas de inteligencia artificial, las cuales, al emplearse sin políticas o marcos de gobernanza definidos, exponen a la filtración e indebido almacenamiento de documentos internos y datos personales sensibles.
A pesar de la alta incidencia de ciberataques y las brechas persistentes, el informe destaca una tendencia positiva en materia presupuestal: el 94% de las empresas comerciales consultadas incrementó sus fondos destinados a la seguridad informática.
Si bien el aumento del gasto no garantiza por sí solo un blindaje absoluto, aclara la firma, sí refleja una creciente concienciación en el empresariado latinoamericano por proteger la continuidad operativa y salvaguardar los procesos de transformación digital.
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