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Este es el principal formato de ataques de 'phishing' en América Latina
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Un reporte especializado de la firma de ciberseguridad ESET reveló que el uso de archivos tipo PDF es la estrategia que se posicionó como una de las de mayor... 02.10.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el inforne, la utilización de estos archivos adjuntos aprovecha la confianza cotidiana de las víctimas al recibir documentos de rutina como facturas, contratos o citaciones, convirtiendo a este formato en la puerta de entrada predilecta para los ciberdelincuentes.El impacto de esta táctica varía según el mercado, destacando el caso de Brasil, donde los archivos PDF llegaron a representar el 55% de las amenazas transmitidas por correo electrónico. Esta cifra supera con amplio margen a otros vectores tradicionales como los scripts maliciosos, con un 25%, y los documentos de Office, que alcanzaron un 5%. Expertos de la compañía atribuyen este predominio tanto al componente técnico como a la ingeniería social, pues la familiaridad del usuario con el formato reduce de forma significativa su nivel de alerta.Entre los mecanismos de infección identificados, se reporta que el archivo no siempre ejecuta el código dañino de forma directa, sino que suele operar como una etapa intermedia. El escenario más recurrente implica el uso de enlaces falsos o códigos QR incrustados en el documento que redirigen a la víctima hacia sitios fraudulentos para el robo de credenciales o la descarga posterior de malware, apoyándose en la simulación de notificaciones oficiales o supuestas fallas de renderizado técnico.El informe detalla campañas específicas en la región, entre las que destaca un ataque dirigido al sector corporativo en Colombia para la distribución de un troyano de acceso remoto. En este esquema, el PDF contenía un enlace que iniciaba la descarga de un archivo comprimido RAR, el cual, tras ser extraído y ejecutado por el usuario, liberaba un programa de descarga que culminaba con la instalación automática del código malicioso en el sistema.De igual forma, se documentó un caso en Brasil en el que los atacantes suplantaron al Tribunal de Justicia enviando falsas citaciones judiciales. Al interactuar con el archivo e intentar solucionar un supuesto error de visualización, la víctima activaba en segundo plano una secuencia de comandos en script VBS, PowerShell y Python. Esta cadena alteraba las configuraciones de seguridad del equipo, establecía comunicación con servidores de comando y permitía el monitoreo remoto o el robo de información sensible.Ante el incremento de estos incidentes, los especialistas en ciberseguridad aconsejan verificar rigurosamente la identidad del remitente y la extensión de los archivos antes de su apertura, evitar la interacción con enlaces o botones interactivos integrados en el documento y mantener actualizados tanto el sistema operativo como los programas lectores de PDF y soluciones antivirus.En caso de haber interactuado con un documento sospechoso, la recomendación inmediata es cerrar el archivo sin ejecutar acciones adicionales y desconectar el dispositivo de la red de Internet para interrumpir cualquier comunicación con infraestructura maliciosa. Asimismo, se insta a realizar un escaneo integral del sistema y notificar al área de soporte técnico correspondiente para mitigar posibles riesgos de intrusión lateral en redes empresariales.
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Este es el principal formato de ataques de 'phishing' en América Latina

06:15 GMT 02.10.2026 (actualizado: 07:25 GMT 02.10.2026)
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Un reporte especializado de la firma de ciberseguridad ESET reveló que el uso de archivos tipo PDF es la estrategia que se posicionó como una de las de mayor impacto durante el primer semestre del 2026, al registrarse más de 107.000 detecciones en la región.
De acuerdo con el inforne, la utilización de estos archivos adjuntos aprovecha la confianza cotidiana de las víctimas al recibir documentos de rutina como facturas, contratos o citaciones, convirtiendo a este formato en la puerta de entrada predilecta para los ciberdelincuentes.
El impacto de esta táctica varía según el mercado, destacando el caso de Brasil, donde los archivos PDF llegaron a representar el 55% de las amenazas transmitidas por correo electrónico. Esta cifra supera con amplio margen a otros vectores tradicionales como los scripts maliciosos, con un 25%, y los documentos de Office, que alcanzaron un 5%. Expertos de la compañía atribuyen este predominio tanto al componente técnico como a la ingeniería social, pues la familiaridad del usuario con el formato reduce de forma significativa su nivel de alerta.
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Entre los mecanismos de infección identificados, se reporta que el archivo no siempre ejecuta el código dañino de forma directa, sino que suele operar como una etapa intermedia. El escenario más recurrente implica el uso de enlaces falsos o códigos QR incrustados en el documento que redirigen a la víctima hacia sitios fraudulentos para el robo de credenciales o la descarga posterior de malware, apoyándose en la simulación de notificaciones oficiales o supuestas fallas de renderizado técnico.
El informe detalla campañas específicas en la región, entre las que destaca un ataque dirigido al sector corporativo en Colombia para la distribución de un troyano de acceso remoto. En este esquema, el PDF contenía un enlace que iniciaba la descarga de un archivo comprimido RAR, el cual, tras ser extraído y ejecutado por el usuario, liberaba un programa de descarga que culminaba con la instalación automática del código malicioso en el sistema.
De igual forma, se documentó un caso en Brasil en el que los atacantes suplantaron al Tribunal de Justicia enviando falsas citaciones judiciales. Al interactuar con el archivo e intentar solucionar un supuesto error de visualización, la víctima activaba en segundo plano una secuencia de comandos en script VBS, PowerShell y Python. Esta cadena alteraba las configuraciones de seguridad del equipo, establecía comunicación con servidores de comando y permitía el monitoreo remoto o el robo de información sensible.
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Ante el incremento de estos incidentes, los especialistas en ciberseguridad aconsejan verificar rigurosamente la identidad del remitente y la extensión de los archivos antes de su apertura, evitar la interacción con enlaces o botones interactivos integrados en el documento y mantener actualizados tanto el sistema operativo como los programas lectores de PDF y soluciones antivirus.
En caso de haber interactuado con un documento sospechoso, la recomendación inmediata es cerrar el archivo sin ejecutar acciones adicionales y desconectar el dispositivo de la red de Internet para interrumpir cualquier comunicación con infraestructura maliciosa. Asimismo, se insta a realizar un escaneo integral del sistema y notificar al área de soporte técnico correspondiente para mitigar posibles riesgos de intrusión lateral en redes empresariales.
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