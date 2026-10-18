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Las FFAA de Rusia derriban 7 misiles Flamingo ucranianos durante la última jornada de combates

Las FFAA de Rusia derriban 7 misiles Flamingo ucranianos durante la última jornada de combates

Sputnik Mundo

En el último día de combates, la defensa antiaérea de Rusia interceptó siete misiles de crucero de largo alcance Flamingo y derribó 1.256 drones, informan... 18.10.2026, Sputnik Mundo

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En cuanto a las bajas ucranianas, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con hasta 350 militares abatidos.Se suman a estas bajas hasta 240 efectivos ucranianos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, más de 195 en cada una de las agrupaciones Norte y Este, hasta 175 en la del grupo Sur y alrededor de 30 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, un almacén de equipo técnico militar, instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lanzamiento de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 151 zonas.Asimismo, en el último día, las FFAA rusas alcanzaron 10 vehículos blindados y dos vehículos del sistema lanzacohetes múltiple ucraniano Grad.

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