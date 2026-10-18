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El Kremlin califica de "últimos estertores" los intentos de Kiev de atacar regiones rusas

El Kremlin califica de "últimos estertores" los intentos de Kiev de atacar regiones rusas

Sputnik Mundo

Los intentos de Ucrania de atacar regiones rusas con drones no cambiarán el curso de los acontecimientos, subrayó a la prensa el portavoz de la Presidencia... 18.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-18T10:15+0000

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Más temprano, desde el Ministerio de Defensa ruso informaron de 1.015 drones de ala fija ucranianos derribados sobre la parte europea de Rusia en la noche del 17 al 18 de octubre. La mayor parte del ataque ocurrió en la ciudad de San Petersburgo y la región de Leningrado.El portavoz del Kremlin recordó que Rusia no deja de lanzar ataques contra Ucrania."Ataques planificados, masivos, que deben reducir la capacidad ofensiva del régimen de Kiev. Y eso está dando resultados", afirmó Peskov.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de Donbás de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esta alianza de 32 países, la mayoría de los cuales forman parte de la Unión Europea.

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