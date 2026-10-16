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Las promesas de Londres de apoyar a Kiev suponen armarlo para una nueva ola de terror, denuncia la Cancillería rusa
Las promesas de Londres de apoyar a Kiev suponen armarlo para una nueva ola de terror, denuncia la Cancillería rusa
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El Reino Unido, al prometer su apoyo a Ucrania tras la visita de Volodímir Zelenski, suministrará armamento para que Kiev continúe cometiendo actos de... 16.10.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, Zajárova denunció que Kiev está persiguiendo a periodistas rusos, detallando que el número de asesinados ya asciende a decenas. En este contexto, aseveró que Moscú buscará condena mundial para estos actos. "Exigimos y buscaremos que la comunidad internacional condene los crímenes del régimen de Kiev", enfatizó.Asimismo, la portavoz de la Cancillería rusa se refirió a las amenazas de la Unión Europea de imponer nuevas sanciones, e indicó que estas evidencian que el fervor antirruso sigue lejos de perder fuerza."Por eso, las medidas antirrusas, tal y como han dicho, a gran escala, adoptadas esta semana, resultaron ser, en realidad, una simple ampliación burocrática (...) Ahora, en cambio, han empezado a amenazarnos con medidas que, supuestamente, ya son de pleno derecho. Aquellas eran a gran escala y ahora, según dicen, serán de pleno derecho (...) El ímpetu antirruso de la euroburocracia dista mucho (...) de haberse agotado. Lo que sí se ha agotado es el sentido común en Bruselas. Brilla por su ausencia", expresó.A la vez, Zajárova precisó que Moscú condena enérgicamente cualquier medida coercitiva unilateral adoptada sin el consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU.Las autoridades rusas dijeron en repetidas ocasiones que el país sabrá hacer frente a la presión de las sanciones que Occidente ejerce e intensifica en su contra. En los propios países occidentales se han expresado opiniones según las cuales las sanciones contra Rusia son ineficaces.
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Las promesas de Londres de apoyar a Kiev suponen armarlo para una nueva ola de terror, denuncia la Cancillería rusa
El Reino Unido, al prometer su apoyo a Ucrania tras la visita de Volodímir Zelenski, suministrará armamento para que Kiev continúe cometiendo actos de terrorismo contra ciudadanos civiles, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova. También condenó los asesinatos de periodistas rusos por parte de las FFAA ucranianas.
"Downing Street y, en general, todo ese establishment oficial británico, Londres continuará suministrando armas al régimen de Kiev para que cometa atentados terroristas contra la población civil", señaló la vocera durante una rueda de prensa.
Asimismo, Zajárova denunció que Kiev está persiguiendo a periodistas rusos, detallando que el número de asesinados ya asciende a decenas. En este contexto, aseveró que Moscú buscará condena mundial para estos actos. "Exigimos y buscaremos que la comunidad internacional condene los crímenes del régimen de Kiev", enfatizó.
Asimismo, la portavoz de la Cancillería rusa se refirió a las amenazas de la Unión Europea de imponer nuevas sanciones, e indicó que estas evidencian que el fervor antirruso sigue lejos de perder fuerza.
"Por eso, las medidas antirrusas, tal y como han dicho, a gran escala, adoptadas esta semana, resultaron ser, en realidad, una simple ampliación burocrática (...) Ahora, en cambio, han empezado a amenazarnos con medidas que, supuestamente, ya son de pleno derecho. Aquellas eran a gran escala y ahora, según dicen, serán de pleno derecho (...) El ímpetu antirruso de la euroburocracia dista mucho (...) de haberse agotado. Lo que sí se ha agotado es el sentido común en Bruselas. Brilla por su ausencia", expresó.
A la vez, Zajárova precisó que Moscú condena enérgicamente cualquier medida coercitiva unilateral adoptada sin el consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU.
Las autoridades rusas dijeron en repetidas ocasiones que el país sabrá hacer frente a la presión de las sanciones que Occidente ejerce e intensifica en su contra. En los propios países occidentales se han expresado opiniones según las cuales las sanciones contra Rusia son ineficaces.
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