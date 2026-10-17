https://noticiaslatam.lat/20261017/la-proxima-temporada-de-frio-sera-fatal-para-ucrania-pronostica-el-director-general-de-la-casa-1175481895.html

La próxima temporada de frío "será fatal para Ucrania", pronostica el director general de la casa matriz de Sputnik

La próxima temporada de frío "será fatal para Ucrania", pronostica el director general de la casa matriz de Sputnik

Sputnik Mundo

El próximo invierno boreal será el más difícil para Volodímir Zelenski, advirtió el director general del grupo mediático Rossiya Segodnya, casa matriz de... 17.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-17T16:06+0000

2026-10-17T16:06+0000

2026-10-17T16:06+0000

rusia

dmitri kiseliov

política

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

defensa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/0b/1149675252_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82f80986b74531390bce977644498d1b.jpg

Añadió que, en estos momentos, Ucrania se encuentra aislada del mar Negro, lo que imposibilita la importación de armas y la exportación de cereales.Además, el tráfico por Ucrania quedará paralizado debido a que las locomotoras diésel han quedado fuera de servicio, apuntó. A Kiev le esperan graves problemas debido a las averías en el sistema de alcantarillado de la ciudad, constató Dmitri Kiseliov.El 4 de octubre, desde el Ministerio de Defensa ruso prometieron intensificar los ataques contra instalaciones militares e industriales militares en Kiev y otras regiones de Ucrania. Desde el organismo señalaron que habían escuchado las declaraciones de Volodímir Zelenski sobre posibles ataques de represalia contra refinerías de petróleo rusas.Anteriormente, el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó intensificar los ataques contra instalaciones del complejo militar-industrial y centros logísticos en territorio ucraniano.

https://noticiaslatam.lat/20261016/rusia-libero-92-localidades-a-partir-del-1-de-septiembre-informan-en-el-estado-mayor-de-las-ffaa-1175471025.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, dmitri kiseliov, política, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania