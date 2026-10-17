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La próxima temporada de frío "será fatal para Ucrania", pronostica el director general de la casa matriz de Sputnik
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Sputnik Mundo
El próximo invierno boreal será el más difícil para Volodímir Zelenski, advirtió el director general del grupo mediático Rossiya Segodnya, casa matriz de... 17.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-17T16:06+0000
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Añadió que, en estos momentos, Ucrania se encuentra aislada del mar Negro, lo que imposibilita la importación de armas y la exportación de cereales.Además, el tráfico por Ucrania quedará paralizado debido a que las locomotoras diésel han quedado fuera de servicio, apuntó. A Kiev le esperan graves problemas debido a las averías en el sistema de alcantarillado de la ciudad, constató Dmitri Kiseliov.El 4 de octubre, desde el Ministerio de Defensa ruso prometieron intensificar los ataques contra instalaciones militares e industriales militares en Kiev y otras regiones de Ucrania. Desde el organismo señalaron que habían escuchado las declaraciones de Volodímir Zelenski sobre posibles ataques de represalia contra refinerías de petróleo rusas.Anteriormente, el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó intensificar los ataques contra instalaciones del complejo militar-industrial y centros logísticos en territorio ucraniano.
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La próxima temporada de frío "será fatal para Ucrania", pronostica el director general de la casa matriz de Sputnik
El próximo invierno boreal será el más difícil para Volodímir Zelenski, advirtió el director general del grupo mediático Rossiya Segodnya, casa matriz de Sputnik, Dmitri Kiseliov. En sus palabras, esto se debe a que las FFAA rusas están lanzando ataques de represalia contra "los puntos más vulnerables" de Ucrania.
"Creo que este invierno será el más difícil para Zelenski, ya que el Ejército ruso ha dado con los puntos más vulnerables [de Ucrania]. Se trata, ante todo, de los puentes de Kiev, la infraestructura y los sistemas de abastecimiento, precisamente de Kiev", enfatizó.
Añadió que, en estos momentos, Ucrania se encuentra aislada del mar Negro, lo que imposibilita la importación de armas y la exportación de cereales.
Además, el tráfico por Ucrania quedará paralizado debido a que las locomotoras diésel han quedado fuera de servicio, apuntó. A Kiev le esperan graves problemas debido a las averías en el sistema de alcantarillado de la ciudad, constató Dmitri Kiseliov.
"En Kiev reina una situación insalubre. Ya han empezado a cavar letrinas de pozo. Esto supone la propagación de enfermedades infecciosas, roedores, ratas. El sistema de alcantarillado de la ciudad no funcionará (...) Este invierno será fatal para Ucrania", concluyó.
El 4 de octubre, desde el Ministerio de Defensa ruso prometieron intensificar los ataques contra instalaciones militares e industriales militares en Kiev y otras regiones de Ucrania. Desde el organismo señalaron que habían escuchado las declaraciones de Volodímir Zelenski sobre posibles ataques de represalia contra refinerías de petróleo rusas.
Anteriormente, el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó intensificar los ataques contra instalaciones del complejo militar-industrial y centros logísticos en territorio ucraniano.