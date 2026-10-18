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"Descubrir la verdadera motivación oculta es clave para alcanzar la paz", expone enviado especial del Kremlin
"Descubrir la verdadera motivación oculta es clave para alcanzar la paz", expone enviado especial del Kremlin
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El enviado especial del Kremlin para la cooperación económica internacional, Kiril Dmítriev, hizo un análisis sobre la publicación del presidente de Estados... 18.10.2026, Sputnik Mundo
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Ante ello, Dmítriev aseveró que "descubrir la verdadera motivación oculta es la clave para alcanzar la paz".
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"Descubrir la verdadera motivación oculta es clave para alcanzar la paz", expone enviado especial del Kremlin

22:30 GMT 18.10.2026
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Acceder al contenido multimediaKiril Dmítriev, director general del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés)
Kiril Dmítriev, director general del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés) - Sputnik Mundo, 1920, 18.10.2026
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El enviado especial del Kremlin para la cooperación económica internacional, Kiril Dmítriev, hizo un análisis sobre la publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde criticó a Volodímir Zelenski por no tener la intención de finalizar el conflicto en Ucrania.

"El presidente Trump deja en evidencia a Zelenski: 'Con todo el dinero que, como es bien sabido, Europa le está entregando —y el que el corrupto Joe Biden le dio en el pasado—, él [Zelenski] no quiere poner fin a esta guerra; probablemente nunca quiso hacerlo'", escribió en X.

Ante ello, Dmítriev aseveró que "descubrir la verdadera motivación oculta es la clave para alcanzar la paz".
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