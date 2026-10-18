El enviado especial del Kremlin para la cooperación económica internacional, Kiril Dmítriev, hizo un análisis sobre la publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde criticó a Volodímir Zelenski por no tener la intención de finalizar el conflicto en Ucrania.
"El presidente Trump deja en evidencia a Zelenski: 'Con todo el dinero que, como es bien sabido, Europa le está entregando —y el que el corrupto Joe Biden le dio en el pasado—, él [Zelenski] no quiere poner fin a esta guerra; probablemente nunca quiso hacerlo'", escribió en X.
Ante ello, Dmítriev aseveró que "descubrir la verdadera motivación oculta es la clave para alcanzar la paz".
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