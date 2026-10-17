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Postura de Kast ante el aniversario del estallido social en Chile refleja "un problema de gobernabilidad"

Postura de Kast ante el aniversario del estallido social en Chile refleja "un problema de gobernabilidad"

Sputnik Mundo

El presidente de Chile, José Antonio Kast, busca esquivar la discusión sobre indultos a uniformados condenados por el estallido social, en el séptimo... 17.10.2026, Sputnik Mundo

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El séptimo aniversario del denominado estallido social chileno de 2019 se ha convertido en un nuevo dolor de cabeza para el presidente de Chile, José Antonio Kast, que mantiene diferencias con dirigentes afines sobre cómo conmemorar la fecha y la conveniencia de indultar a los agentes de seguridad detenidos por la represión de aquellas protestas.El aniversario, el primero desde que Kast está en el Gobierno, fue tomado como un símbolo por la derecha que respalda la gestión actual. Tanto el Partido Republicano —de donde proviene el propio Kast— como Renovación Nacional y la Unión Democrática Independiente (UDI) han anunciado actos de conmemoración de aquellas protestas, centrados en que aquel episodio "no vuelva a pasar" y destacando las acciones para evitar una crisis institucional."No permitiremos que Chile vuelva a la lógica de octubre de 2019 ni a la validación de la violencia o la impunidad. Los partidos y movimientos aquí firmantes reiteramos nuestro compromiso irrestricto con el Estado de derecho, con las víctimas y con Carabineros y decimos con fuerza que Chile no volverá a caer en la violencia ni en la impunidad", afirman los partidos en una declaración conjunta.En ese marco, el Partido Nacional Libertario (PNL) —que ha mantenido una postura de apoyo crítico hacia el Gobierno— aprovechó la oportunidad para reclamar al Gobierno que avance en el indulto de los 102 uniformados que se mantienen cumpliendo penas por delitos cometidos durante la represión de las protestas.Aunque antes de asumir el Gobierno Kast se mostraba proclive a utilizar la herramienta del indulto analizando "caso a caso", en los últimos días ha evitado responder a dichas demandas. En rueda de prensa, el mandatario respondió a las preguntas sobre la conmemoración de la fecha llamando a "mirar hacia el futuro" y directamente no contestó cuando fue consultado directamente por los indultos.Un asunto incómodoEl analista político chileno Marcelo Mella explicó a Sputnik que, a siete años del ciclo de protestas contra el Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), predomina en el sistema político chileno "un silencio conmemorativo" que denota que aquel episodio resulta "un lugar incómodo" tanto para la derecha como para la izquierda.Para Mella, el silencio de Kast en torno al tema coincide con la postura que ya adoptó con la fecha del 11 de septiembre, cuando se cumplió un nuevo aniversario del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende (1970-1973) y el inicio de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).Según el analista, estas dificultades pueden verse particularmente en la relación con el Partido Nacional Libertario, liderado por el excandidato presidencial Johannes Kaiser. "La relación entre Kast y Kaiser es la crónica de una muerte anunciada porque se sabe que en algún momento del mediano plazo Kaiser va a levantar sus propias banderas y va a tomar distancia del Gobierno de Kast", con miras a erigirse como alternativa electoral hacia 2030. En ese sentido, las tensiones entre el mandatario y el dirigente libertario son solo "dilatorias de un desenlace que todos saben que va a ocurrir". Pero, además, Kast también hace una "evaluación de costos" en torno a una serie de indultos que podría dañarlo aún más en su aprobación popular.¿Los indultos aumentarán la desaprobación de Kast?También consultada por Sputnik, la socióloga y analista política chilena Natalie Rojas señaló que "las encuestas dicen que la mayoría de la población no está de acuerdo con que se produzcan indultos". La especialista apuntó que, si bien la mayoría de los que están en contra se identifican dentro de la izquierda política, ha crecido el segmento de población de derecha y con nivel socioeconómico alto que desaprueba esta idea.Para Rojas, el rechazo a la posibilidad de que se indulte —tanto a condenados por el estallido social como a condenados por crímenes durante la dictadura— ha crecido durante la gestión de Kast, apuntalado por un descontento general que también se nutre de malos resultados del Gobierno en lo económico y en materia de seguridad.Rojas consideró como grave que se intente rediscutir la posibilidad de indultar a personas condenadas por delitos de lesa humanidad y consideró que sectores del oficialismo buscan aprovechar la fecha del estallido social para buscar "correr el cerco" hacia medidas que la derecha liberal chilena no habría acompañado en el pasado.Sin embargo, consideró que apostar por esta discusión "no le conviene" al oficialismo en este momento, en el que requiere asegurar "una mayoría que no está teniendo" en el Congreso para asegurar la aprobación de un presupuesto que incluirá nuevos recortes, entre otros sectores, en el gasto social.Para el analista político Daniel Grimaldi, director de la fundación Chile 21, la idea de los indultos puede chocar contra los posicionamientos de "la derecha tradicional" chilena, expresada en Renovación Nacional y la UDI, por ejemplo. Según el experto, desde esos sectores consideran que las posturas del Partido Libertario pueden ser "demasiado radicales" en este tema y echar por tierra un proceso de "desestigmatizarse de la dictadura de Pinochet" que a la centro-derecha chilena le costó mucho. Grimaldi advirtió además que el clima político nacional parece no ayudar a que la discusión sobre posibles indultos pueda darse "de manera equilibrada".

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