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Chile debe estar atento a posible reacción de Argentina ante el comercio con Malvinas: especialista

Chile debe estar atento a posible reacción de Argentina ante el comercio con Malvinas: especialista

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Una eventual reacción de Argentina a la nueva ruta comercial Chile y las Islas Malvinas comienza a inquietar al Gobierno de José Antonio Kast. Un experto... 13.10.2026, Sputnik Mundo

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El anuncio de una nueva ruta marítima comercial entre la ciudad chilena de Punta Arenas (sur) y las islas Malvinas volvió a tensionar las relaciones entre Chile y Argentina, ante la posibilidad de que las embarcaciones que cumplan con el trayecto sean detenidas o denunciadas al pasar por espacio marítimo argentino.A finales de septiembre, la empresa naviera chilena Eastern Island Naviera confirmó que prevé iniciar los viajes a Malvinas en diciembre, con el objetivo de abastecer de insumos al archipiélago del Atlántico Sur. El gerente de la compañía, Luis Cisternas, declaró al medio especializado Portal Portuario que los viajes se realizarán a través del estrecho de Magallanes y a bordo del buque Danstar, de 72 metros de eslora y con capacidad para transportar unas 1.300 toneladas de carga.El anuncio no fue bien recibido en Argentina, cuyo Gobierno ya había tenido un cruce de declaraciones con autoridades chilenas por la soberanía del estrecho de Magallanes y se encuentra en plena campaña para denunciar la explotación de recursos naturales que el Reino Unido hace en la zona, en el marco de la ocupación de las islas denunciada como ilegal por Buenos Aires.En ese marco, comenzó a tomar fuerza en territorio chileno la hipótesis de una posible interceptación de la embarcación por parte de Argentina. Una investigación del medio chileno Biobio Chile da cuenta de que informes de la Inteligencia chilena advierten al Gobierno sobre la posibilidad de que se produzca un "evento crítico" cuando la embarcación salga del Estrecho de Magallanes hacia el este e ingrese en espacio marítimo argentino.Bajo ese clima, congresistas chilenos ya reclaman que el Gobierno de José Antonio Kast tome cartas en el asunto para evitar un posible conflicto en el mar. Por ejemplo, el senador de la región de Magallanes Alejandro Kusanovic solicitó que las comisiones de Defensa y de Relaciones Exteriores del Senado chileno sesionen "en sesión secreta" para analizar las posibles amenazas relacionadas con la ruta comercial hacia Malvinas.¿Puede Argentina detener el buque hacia Malvinas?En diálogo con Sputnik, el analista geopolítico chileno Juan Pablo Berlinger sostuvo que la apertura de una ruta comercial con las islas Malvinas "no debería causar ningún problema" entre Chile y Argentina, en tanto el problema por la soberanía del archipiélago se mantenga dentro del ámbito jurídico."Esto debería ser algo completamente normal porque aquí no hay una declaración de guerra, sino que hay paz y amistad. Y una ruta comercial no afecta en absoluto el reclamo argentino ni el apoyo chileno", apuntó el experto.Para Berlinger, las embarcaciones chilenas que viajen con mercaderías a Malvinas tampoco deberían tener inconvenientes, ni podrían ser detenidas por Argentina, en virtud de lo dispuesto tanto por la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar de 1982 como por el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina de 1984, que habilita a embarcaciones chilenas a transitar por aguas argentinas cuando estén saliendo del Estrecho de Magallanes.El especialista advirtió, en ese sentido, que "cualquier intento de obstaculizar" ese paso sería "una violación flagrante al tratado de 1984". En un caso así, opinó, el diferendo sería tipo jurídico y diplomático y debería ser resuelto por el Tribunal Internacional de Derechos del Mar, el mismo al que Argentina acaba de recurrir para impedir que el Reino Unido explote hidrocarburos en las Malvinas.Un problema políticoPara el experto, las nuevas tensiones con el Gobierno argentino tomaron "por sorpresa" al Gobierno de José Antonio Kast, que esperaba tener una relación más fluida con Buenos Aires en función de similitudes ideológicas entre ambos mandatarios.El analista señaló que, contrariamente a lo esperado por La Moneda, las circunstancias internas de Argentina han llevado a que el Gobierno de Javier Milei apueste de lleno por la cuestión Malvinas como "un tema político", facilitando los desencuentros."Lo que hay es un tema político y al ser político, Argentina le está buscando 'la quinta pata al gato' y si es que Argentina sigue en este rumbo, Chile tiene la obligación de revisar sus apoyos porque están siendo mal interpretados y cuando hay una mala interpretación eso es peligroso", reflexionó Berlinger.Según el analista, autor del libro Chile, la geopolítica austral y la proyección antártica en el siglo XXI, Chile padece de una "ausencia de visión geopolítica" que no le ha permitido analizar seriamente su postura en relación a la región austral de Sudamérica, el Atlántico Sur y la proyección hacia el continente antártica."Chile necesita elaborar una doctrina para ver cómo el conflicto de Malvinas, en el que si bien el país no está involucrado, está afectando la proyección antártica", apuntó.

https://noticiaslatam.lat/20261013/son-argentinas-buenos-aires-exige-a-corte-internacional-que-londres-no-explote-hidrocarburos-en-1175425332.html

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