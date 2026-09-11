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Kast descarta actos conmemorativos por el 53 aniversario del golpe de Estado en Chile

Kast descarta actos conmemorativos por el 53 aniversario del golpe de Estado en Chile

Sputnik Mundo

El presidente chileno anunció que no habría actividades especiales por parte del Poder Ejecutivo para recordar esta fecha, que dio inicio a la dictadura... 11.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-11T04:15+0000

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Esta intención fue confirmada por el ministro del Interior del país sudamericano, Claudio Alvarado, quien señaló que la actual Administración labora "para construir un mejor Chile hacia adelante, donde las diferencias políticas no nos lleven a los extremos del pasado”.El 11 de septiembre "es un día en el cual todos los chilenos se aproximan con diferentes tipos de sensibilidades y de sentimientos. Nosotros somos respetuosos de esas aproximaciones respecto a esta fecha", destacó el funcionario

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