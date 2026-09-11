Kast descarta actos conmemorativos por el 53 aniversario del golpe de Estado en Chile

Esta intención fue confirmada por el ministro del Interior del país sudamericano, Claudio Alvarado, quien señaló que la actual Administración labora "para construir un mejor Chile hacia adelante, donde las diferencias políticas no nos lleven a los extremos del pasado”.El 11 de septiembre "es un día en el cual todos los chilenos se aproximan con diferentes tipos de sensibilidades y de sentimientos. Nosotros somos respetuosos de esas aproximaciones respecto a esta fecha", destacó el funcionario
El presidente chileno anunció que no habría actividades especiales por parte del Poder Ejecutivo para recordar esta fecha, que dio inicio a la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
"Voy a trabajar (...). Voy a estar desplegado, como siempre, en regiones", declaró en entrevista para Radio Cooperativa.
Esta intención fue confirmada por el ministro del Interior del país sudamericano, Claudio Alvarado, quien señaló que la actual Administración labora "para construir un mejor Chile hacia adelante, donde las diferencias políticas no nos lleven a los extremos del pasado”.