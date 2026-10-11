https://noticiaslatam.lat/20261011/teheran-podria-ayudar-a-iniciar-dialogo-entre-arabia-saudita-y-yemen-afirma-canciller-irani--1175400036.html
Teherán podría ayudar a iniciar diálogo entre Arabia Saudita y Yemen, afirma canciller iraní
Teherán podría ayudar a iniciar diálogo entre Arabia Saudita y Yemen, afirma canciller iraní
Sputnik Mundo
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Aragchi, abordó la evolución de la situación regional y las tensiones con su homólogo saudí, Faisal bin Farhan. 11.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-11T23:35+0000
2026-10-11T23:35+0000
2026-10-11T23:35+0000
internacional
política
teherán
arabia saudita
yemen
ansarolá
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1a/1175206985_0:104:3072:1832_1920x0_80_0_0_198219371baed06e26b52e8815cdef7f.jpg
Durante la conversación telefónica, el canciller iraní afirmó que insistir en un enfoque militar, ignorando al mismo tiempo una solución política, complicaría aún más la situación. Esto se da tras el ataque con misil que lanzó el movimiento yemení Ansarolá (hutíes) contra el aeropuerto internacional de Riad, donde murieron 12 personas y se reportaron más de 300 heridos.
teherán
arabia saudita
yemen
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MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1a/1175206985_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_61de79c9b155af2cd93ad438f04f6a8a.jpg
Sputnik Mundo
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
política, teherán, arabia saudita, yemen, ansarolá
política, teherán, arabia saudita, yemen, ansarolá
Teherán podría ayudar a iniciar diálogo entre Arabia Saudita y Yemen, afirma canciller iraní
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Aragchi, abordó la evolución de la situación regional y las tensiones con su homólogo saudí, Faisal bin Farhan.
Durante la conversación telefónica, el canciller iraní afirmó que insistir en un enfoque militar, ignorando al mismo tiempo una solución política,
complicaría aún más la situación.
Esto se da tras el ataque con misil
que lanzó el movimiento yemení Ansarolá (hutíes)
contra el aeropuerto internacional de Riad, donde murieron 12 personas y se reportaron más de 300 heridos.
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