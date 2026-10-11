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https://noticiaslatam.lat/20261011/teheran-podria-ayudar-a-iniciar-dialogo-entre-arabia-saudita-y-yemen-afirma-canciller-irani--1175400036.html
Teherán podría ayudar a iniciar diálogo entre Arabia Saudita y Yemen, afirma canciller iraní
Teherán podría ayudar a iniciar diálogo entre Arabia Saudita y Yemen, afirma canciller iraní
Sputnik Mundo
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Aragchi, abordó la evolución de la situación regional y las tensiones con su homólogo saudí, Faisal bin Farhan. 11.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-11T23:35+0000
2026-10-11T23:35+0000
internacional
política
teherán
arabia saudita
yemen
ansarolá
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Durante la conversación telefónica, el canciller iraní afirmó que insistir en un enfoque militar, ignorando al mismo tiempo una solución política, complicaría aún más la situación. Esto se da tras el ataque con misil que lanzó el movimiento yemení Ansarolá (hutíes) contra el aeropuerto internacional de Riad, donde murieron 12 personas y se reportaron más de 300 heridos.
teherán
arabia saudita
yemen
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política, teherán, arabia saudita, yemen, ansarolá
política, teherán, arabia saudita, yemen, ansarolá

Teherán podría ayudar a iniciar diálogo entre Arabia Saudita y Yemen, afirma canciller iraní

23:35 GMT 11.10.2026
© AP Photo / Alexander KazakovEl ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Aragchi.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Aragchi. - Sputnik Mundo, 1920, 11.10.2026
© AP Photo / Alexander Kazakov
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El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Aragchi, abordó la evolución de la situación regional y las tensiones con su homólogo saudí, Faisal bin Farhan.
Durante la conversación telefónica, el canciller iraní afirmó que insistir en un enfoque militar, ignorando al mismo tiempo una solución política, complicaría aún más la situación.
Esto se da tras el ataque con misil que lanzó el movimiento yemení Ansarolá (hutíes) contra el aeropuerto internacional de Riad, donde murieron 12 personas y se reportaron más de 300 heridos.
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