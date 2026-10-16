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"Estar en el poder ha constituido un buen negocio para Zelenski", afirma experto

"Estar en el poder ha constituido un buen negocio para Zelenski", afirma experto

Sputnik Mundo

El distanciamiento entre Donald Trump y Volodímir Zelenski es una mala noticia para el ucraniano, quien se ha valido de echar leña al fuego en Ucrania para... 16.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-16T22:29+0000

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"Zelenski está muy debilitado en el plano internacional, donde ya es evidente el desgaste que existe de su figura, que resulta incómoda incluso en algunos foros globales", apunta el analista, quien a su vez asegura que ya no hay afinidades entre Kiev y Washington, como en su momento si ocurrió durante la Administración Biden (2021-2025), que prácticamente "le otorgó un cheque en blanco" a Ucrania para alargar el conflicto contra Rusia.Sin embargo, observa, la crisis de Zelenski también se desarrolla al interior de Ucrania, "donde existe un rechazo hacia él" porque se le acusa de bloquear un acuerdo con Moscú para "evitar una transición de poder". Por ello, dice, Kiev se opone a cualquier tipo de acercamiento entre Rusia y EEUU, algo que ha molestado a Trump, quien acusa que el ucraniano "no es un buen tipo con el cual lidiar"."Estar en el poder ha constituido un buen negocio para Zelenski", agrega el experto, quien no duda en afirmar que "existe ya un rompimiento más claro entre Trump y Zelenski".

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