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"Estar en el poder ha constituido un buen negocio para Zelenski", afirma experto
"Estar en el poder ha constituido un buen negocio para Zelenski", afirma experto
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El distanciamiento entre Donald Trump y Volodímir Zelenski es una mala noticia para el ucraniano, quien se ha valido de echar leña al fuego en Ucrania para... 16.10.2026, Sputnik Mundo
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"Zelenski está muy debilitado en el plano internacional, donde ya es evidente el desgaste que existe de su figura, que resulta incómoda incluso en algunos foros globales", apunta el analista, quien a su vez asegura que ya no hay afinidades entre Kiev y Washington, como en su momento si ocurrió durante la Administración Biden (2021-2025), que prácticamente "le otorgó un cheque en blanco" a Ucrania para alargar el conflicto contra Rusia.Sin embargo, observa, la crisis de Zelenski también se desarrolla al interior de Ucrania, "donde existe un rechazo hacia él" porque se le acusa de bloquear un acuerdo con Moscú para "evitar una transición de poder". Por ello, dice, Kiev se opone a cualquier tipo de acercamiento entre Rusia y EEUU, algo que ha molestado a Trump, quien acusa que el ucraniano "no es un buen tipo con el cual lidiar"."Estar en el poder ha constituido un buen negocio para Zelenski", agrega el experto, quien no duda en afirmar que "existe ya un rompimiento más claro entre Trump y Zelenski".
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"Estar en el poder ha constituido un buen negocio para Zelenski", afirma experto

22:29 GMT 16.10.2026
© AP PhotoEl presidente ucraniano Volodímir Zelenski es observado por Rich Hansen, representante del comandante de la Planta de Municiones de Scranton, mientras firma un documento en Pensilvania, el 22 de septiembre de 2024.
El presidente ucraniano Volodímir Zelenski es observado por Rich Hansen, representante del comandante de la Planta de Municiones de Scranton, mientras firma un documento en Pensilvania, el 22 de septiembre de 2024. - Sputnik Mundo, 1920, 16.10.2026
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El distanciamiento entre Donald Trump y Volodímir Zelenski es una mala noticia para el ucraniano, quien se ha valido de echar leña al fuego en Ucrania para obtener grandes beneficios para él y su círculo cercano a través del "negocio de las armas", dice en charla con Sputnik Juan Daniel Garay Saldaña, internacionalista de la UNAM.
"Zelenski está muy debilitado en el plano internacional, donde ya es evidente el desgaste que existe de su figura, que resulta incómoda incluso en algunos foros globales", apunta el analista, quien a su vez asegura que ya no hay afinidades entre Kiev y Washington, como en su momento si ocurrió durante la Administración Biden (2021-2025), que prácticamente "le otorgó un cheque en blanco" a Ucrania para alargar el conflicto contra Rusia.
Sin embargo, observa, la crisis de Zelenski también se desarrolla al interior de Ucrania, "donde existe un rechazo hacia él" porque se le acusa de bloquear un acuerdo con Moscú para "evitar una transición de poder".
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Zelenski bloquea la paz en Ucrania porque sabe que es "un títere al que pueden hacer a un lado", dice analista
21:06 GMT
Por ello, dice, Kiev se opone a cualquier tipo de acercamiento entre Rusia y EEUU, algo que ha molestado a Trump, quien acusa que el ucraniano "no es un buen tipo con el cual lidiar".

"[El conflicto ucraniano] se ha sostenido tanto tiempo por el apoyo internacional que ha recibido Zelenski (...) Pero ya se ha revelado, incluso así lo ha dicho Trump, que buena parte del armamento enviado terminó en otras manos o en ventas ilegales", asevera Garay Saldaña.

"Estar en el poder ha constituido un buen negocio para Zelenski", agrega el experto, quien no duda en afirmar que "existe ya un rompimiento más claro entre Trump y Zelenski".
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