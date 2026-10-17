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Rusia se pronuncia sobre la suspensión por parte de Trump de la ley de sanciones
Rusia se pronuncia sobre la suspensión por parte de Trump de la ley de sanciones
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La decisión del mandatario estadounidense, Donald Trump, de congelar la Ley Graham (por Lindsey Graham, designado como terrorista y extremista en Rusia) sobre... 17.10.2026, Sputnik Mundo
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Además, subrayó que, tras esta decisión de Donald Trump, cabe esperar "gritos y abucheos" por parte de la Unión Europea y sus aliados.Anteriormente, el presidente de EEUU emitió una nueva orden ejecutiva que exime de restricciones a funcionarios, bancos y organizaciones rusas en virtud de la nueva ley de sanciones contra el país euroasiático. Dicha ley también incluye la prohibición de nuevas inversiones estadounidenses en Rusia y medidas para hacer cumplir la prohibición de las importaciones de uranio ruso.Las exenciones otorgadas por Trump no afectan las sanciones estadounidenses impuestas previamente contra Rusia.
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Rusia se pronuncia sobre la suspensión por parte de Trump de la ley de sanciones
09:35 GMT 17.10.2026 (actualizado: 09:48 GMT 17.10.2026)
La decisión del mandatario estadounidense, Donald Trump, de congelar la Ley Graham (por Lindsey Graham, designado como terrorista y extremista en Rusia) sobre sanciones antirrusas, muestra que Washington toma en serio la búsqueda de una solución al conflicto ucraniano, destacó a Sputnik el vicecanciller ruso, Serguéi Riabkov.
"Esta decisión evidencia la seriedad de la intención de la Administración estadounidense de contribuir a la búsqueda de una solución", indicó Serguéi Riabkov.
Además, subrayó que, tras esta decisión de Donald Trump, cabe esperar "gritos y abucheos" por parte de la Unión Europea y sus aliados.
Anteriormente, el presidente de EEUU emitió una nueva orden ejecutiva
que exime de restricciones a funcionarios, bancos y organizaciones rusas en virtud de la nueva ley de sanciones contra el país euroasiático. Dicha ley también incluye la prohibición de nuevas inversiones estadounidenses en Rusia y medidas para hacer cumplir la prohibición de las importaciones de uranio ruso.
Las exenciones otorgadas por Trump no afectan las sanciones estadounidenses impuestas previamente contra Rusia.