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Rusia se pronuncia sobre la suspensión por parte de Trump de la ley de sanciones
Rusia se pronuncia sobre la suspensión por parte de Trump de la ley de sanciones
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La decisión del mandatario estadounidense, Donald Trump, de congelar la Ley Graham (por Lindsey Graham, designado como terrorista y extremista en Rusia) sobre... 17.10.2026, Sputnik Mundo
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Además, subrayó que, tras esta decisión de Donald Trump, cabe esperar "gritos y abucheos" por parte de la Unión Europea y sus aliados.Anteriormente, el presidente de EEUU emitió una nueva orden ejecutiva que exime de restricciones a funcionarios, bancos y organizaciones rusas en virtud de la nueva ley de sanciones contra el país euroasiático. Dicha ley también incluye la prohibición de nuevas inversiones estadounidenses en Rusia y medidas para hacer cumplir la prohibición de las importaciones de uranio ruso.Las exenciones otorgadas por Trump no afectan las sanciones estadounidenses impuestas previamente contra Rusia.
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Rusia se pronuncia sobre la suspensión por parte de Trump de la ley de sanciones

09:35 GMT 17.10.2026 (actualizado: 09:48 GMT 17.10.2026)
© Sputnik / Natalia SeliverstovaEl Kremlin de Moscú y el rascacielos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia
El Kremlin de Moscú y el rascacielos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 17.10.2026
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La decisión del mandatario estadounidense, Donald Trump, de congelar la Ley Graham (por Lindsey Graham, designado como terrorista y extremista en Rusia) sobre sanciones antirrusas, muestra que Washington toma en serio la búsqueda de una solución al conflicto ucraniano, destacó a Sputnik el vicecanciller ruso, Serguéi Riabkov.
"Esta decisión evidencia la seriedad de la intención de la Administración estadounidense de contribuir a la búsqueda de una solución", indicó Serguéi Riabkov.
Además, subrayó que, tras esta decisión de Donald Trump, cabe esperar "gritos y abucheos" por parte de la Unión Europea y sus aliados.
Anteriormente, el presidente de EEUU emitió una nueva orden ejecutiva que exime de restricciones a funcionarios, bancos y organizaciones rusas en virtud de la nueva ley de sanciones contra el país euroasiático. Dicha ley también incluye la prohibición de nuevas inversiones estadounidenses en Rusia y medidas para hacer cumplir la prohibición de las importaciones de uranio ruso.
Las exenciones otorgadas por Trump no afectan las sanciones estadounidenses impuestas previamente contra Rusia.
Kiril Dmítriev, jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa - Sputnik Mundo, 1920, 16.10.2026
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