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Rusia se pronuncia sobre la suspensión por parte de Trump de la ley de sanciones

Rusia se pronuncia sobre la suspensión por parte de Trump de la ley de sanciones

Sputnik Mundo

La decisión del mandatario estadounidense, Donald Trump, de congelar la Ley Graham (por Lindsey Graham, designado como terrorista y extremista en Rusia) sobre... 17.10.2026, Sputnik Mundo

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Además, subrayó que, tras esta decisión de Donald Trump, cabe esperar "gritos y abucheos" por parte de la Unión Europea y sus aliados.Anteriormente, el presidente de EEUU emitió una nueva orden ejecutiva que exime de restricciones a funcionarios, bancos y organizaciones rusas en virtud de la nueva ley de sanciones contra el país euroasiático. Dicha ley también incluye la prohibición de nuevas inversiones estadounidenses en Rusia y medidas para hacer cumplir la prohibición de las importaciones de uranio ruso.Las exenciones otorgadas por Trump no afectan las sanciones estadounidenses impuestas previamente contra Rusia.

https://noticiaslatam.lat/20261016/eeuu-empieza-a-darse-cuenta-de-que-las-sanciones-se-vuelven-en-su-contra-senala-el-enviado-especial-1175470159.html

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