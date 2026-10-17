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Gobierno de Trump exime a Rusia de ciertas sanciones
Gobierno de Trump exime a Rusia de ciertas sanciones
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El presidente Donald Trump informó que renunció a la aplicación de ciertas sanciones contra Rusia contenidas en la Ley Graham, propuesta originalmente por el... 17.10.2026, Sputnik Mundo
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"Renuncio por la presente a la aplicación de dichas sanciones, restricciones y deberes previstos en la Ley Graham. He presentado al Congreso una certificación de que la emisión de dicha exención en este momento es de interés nacional de Estados Unidos", se lee en el boletín publicado por la Casa Blanca.En septiembre, el mandatario firmó el proyecto de ley que contemplaba aranceles adicionales de hasta el 100% sobre productos procedentes de países que figuren entre los cinco mayores compradores de petróleo y gas rusos, así como aranceles de hasta el 500% sobre productos rusos importados a EEUU.
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Gobierno de Trump exime a Rusia de ciertas sanciones

01:05 GMT 17.10.2026
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Donald Trump - Sputnik Mundo, 1920, 17.10.2026
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El presidente Donald Trump informó que renunció a la aplicación de ciertas sanciones contra Rusia contenidas en la Ley Graham, propuesta originalmente por el difunto senador Lindsey Graham —designado como terrorista y extremista en Rusia— argumentando que la decisión "es en interés nacional de los Estados Unidos".
"Renuncio por la presente a la aplicación de dichas sanciones, restricciones y deberes previstos en la Ley Graham. He presentado al Congreso una certificación de que la emisión de dicha exención en este momento es de interés nacional de Estados Unidos", se lee en el boletín publicado por la Casa Blanca.
¿Qué intereses representa el senador Graham* al prolongar el conflicto en Ucrania?
18 de julio 2025, 19:17 GMT
En septiembre, el mandatario firmó el proyecto de ley que contemplaba aranceles adicionales de hasta el 100% sobre productos procedentes de países que figuren entre los cinco mayores compradores de petróleo y gas rusos, así como aranceles de hasta el 500% sobre productos rusos importados a EEUU.
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