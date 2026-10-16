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EEUU empieza a darse cuenta de que las sanciones se vuelven en su contra, señala el enviado especial del Kremlin
EEUU empieza a darse cuenta de que las sanciones se vuelven en su contra, señala el enviado especial del Kremlin
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Los estadounidenses se dan cuenta cada vez más de que las sanciones perjudican al propio EEUU, subrayó el enviado especial del Kremlin para la cooperación... 16.10.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, apuntó que en EEUU crece la conciencia de que la cooperación con Rusia beneficia a los mercados mundiales. En este contexto, ambos países debaten la puesta en marcha de proyectos energéticos conjuntos en el Ártico, así como un acuerdo sobre el suministro de combustible díesel."En la lista de nuestros proyectos que estamos debatiendo con la parte estadounidense figuran diversos proyectos energéticos en el Ártico, proyectos relacionados con el gas natural licuado [GNL] y otros ámbitos, lo cual es muy importante", aclaró.Además, Moscú y Washington mantienen conversaciones sobre la colaboración en el ámbito de los centros de datos."Estamos debatiendo proyectos conjuntos en el ámbito de los centros de datos entre Rusia y EEUU, entre los que se incluye el uso de nuestras centrales nucleares", explicó Dmítriev.En este contexto, subrayó que las críticas a cualquier acuerdo entre Rusia y EEUU han tenido graves consecuencias y que la reacción de Ucrania ante el acercamiento entre ambos países ha deteriorado sus relaciones con Washington."Pero lo importante es que la hostilidad, esa crítica a cualquier acuerdo entre Rusia y EEUU, ha acabado teniendo consecuencias tan graves. Es decir, vemos la reacción del presidente [estadounidende, Donald] Trump ante esa crítica. Vemos, en general, que la hostilidad de la parte ucraniana ha empeorado de hecho de manera significativa las relaciones entre Ucrania y EEUU", aseveró.En sus palabras, esta hostilidad hacia cualquier tipo de colaboración entre Moscú y Washington en el ámbito económico —que, entre otras cosas, beneficia a los mercados mundiales— no es correcta.
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EEUU empieza a darse cuenta de que las sanciones se vuelven en su contra, señala el enviado especial del Kremlin
17:43 GMT 16.10.2026 (actualizado: 17:52 GMT 16.10.2026)
Los estadounidenses se dan cuenta cada vez más de que las sanciones perjudican al propio EEUU, subrayó el enviado especial del Kremlin para la cooperación económica internacional, Kiril Dmítriev. Además, destacó los beneficios de la cooperación ruso-estadounidense y señaló que ambos países debaten proyectos energéticos conjuntos en el Ártico.
"En primer lugar, los estadounidenses se dan cuenta cada vez más de que las sanciones perjudican precisamente a EEUU. En segundo lugar, ellos mismos se han metido en una situación en la que están intentando encontrar formas de levantarlas", señaló al margen de la Semana Rusa de la Energía.
Asimismo, apuntó que en EEUU crece la conciencia de que la cooperación con Rusia beneficia a los mercados mundiales. En este contexto, ambos países debaten la puesta en marcha de proyectos energéticos conjuntos en el Ártico, así como un acuerdo sobre el suministro de combustible díesel.
"En la lista de nuestros proyectos que estamos debatiendo con la parte estadounidense figuran diversos proyectos energéticos en el Ártico, proyectos relacionados con el gas natural licuado [GNL] y otros ámbitos, lo cual es muy importante", aclaró.
Además, Moscú y Washington mantienen conversaciones sobre la colaboración en el ámbito de los centros de datos.
"Estamos debatiendo proyectos conjuntos en el ámbito de los centros de datos entre Rusia y EEUU, entre los que se incluye el uso de nuestras centrales nucleares", explicó Dmítriev.
En este contexto, subrayó que las críticas a cualquier acuerdo entre Rusia y EEUU han tenido graves consecuencias y que la reacción de Ucrania ante el acercamiento entre ambos países ha deteriorado sus relaciones con Washington.
"Pero lo importante es que la hostilidad, esa crítica a cualquier acuerdo entre Rusia y EEUU, ha acabado teniendo consecuencias tan graves. Es decir, vemos la reacción del presidente [estadounidende, Donald] Trump ante esa crítica. Vemos, en general, que la hostilidad de la parte ucraniana ha empeorado de hecho de manera significativa las relaciones entre Ucrania y EEUU", aseveró.
En sus palabras, esta hostilidad hacia cualquier tipo de colaboración entre Moscú y Washington en el ámbito económico —que, entre otras cosas, beneficia a los mercados mundiales— no es correcta.
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