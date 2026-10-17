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Asesinan en Guatemala a exfiscal en ataque armado durante un partido de fútbol

Asesinan en Guatemala a exfiscal en ataque armado durante un partido de fútbol

Sputnik Mundo

El ataque armado ocurrió en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala, dejando un saldo de dos personas fallecidas, entre ellas el exfiscal Juan Francisco Solórzano... 17.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-17T22:45+0000

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Tras darse a conocer el fallecimiento, el presidente Bernardo Arévalo condenó el ataque y señaló que instruyó a su Gobierno a cooperar con las pesquisas para dar con los responsables del ataque ocurrido en un complejo deportivo."Quienes creen que el terror puede intimidar al pueblo de Guatemala y al gobierno que dirijo, se equivocan. En honor a Foppa, en honor a nuestra patria, en honor a la justicia", escribió el mandatario en su cuenta de X.

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