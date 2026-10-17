Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261017/asesinan-en-guatemala-a-exfiscal-en-ataque-armado-durante-un-partido-de-futbol-1175484963.html
Asesinan en Guatemala a exfiscal en ataque armado durante un partido de fútbol
Asesinan en Guatemala a exfiscal en ataque armado durante un partido de fútbol
Sputnik Mundo
El ataque armado ocurrió en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala, dejando un saldo de dos personas fallecidas, entre ellas el exfiscal Juan Francisco Solórzano... 17.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-17T22:45+0000
2026-10-17T22:45+0000
américa latina
bernardo arévalo
guatemala
francia
sociedad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/11/1175484736_0:17:1024:593_1920x0_80_0_0_0ba2cdfe9d2a8b525c0c73edbe9d9556.jpg
Tras darse a conocer el fallecimiento, el presidente Bernardo Arévalo condenó el ataque y señaló que instruyó a su Gobierno a cooperar con las pesquisas para dar con los responsables del ataque ocurrido en un complejo deportivo."Quienes creen que el terror puede intimidar al pueblo de Guatemala y al gobierno que dirijo, se equivocan. En honor a Foppa, en honor a nuestra patria, en honor a la justicia", escribió el mandatario en su cuenta de X.
https://noticiaslatam.lat/20260528/guatemala-solicita-apoyo-a-eeuu-para-combatir-al-narcotrafico-confirma-arevalo---1173637774.html
guatemala
francia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/11/1175484736_56:0:965:682_1920x0_80_0_0_84448409246ae35442de0ec990d41ad5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bernardo arévalo, guatemala, francia, sociedad
bernardo arévalo, guatemala, francia, sociedad

Asesinan en Guatemala a exfiscal en ataque armado durante un partido de fútbol

22:45 GMT 17.10.2026
© AP Photo / Emmanuel AndresEl exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa fue asesinado en Guatemala
El exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa fue asesinado en Guatemala - Sputnik Mundo, 1920, 17.10.2026
© AP Photo / Emmanuel Andres
Síguenos en
El ataque armado ocurrió en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala, dejando un saldo de dos personas fallecidas, entre ellas el exfiscal Juan Francisco Solórzano, quien trabajó en el Ministerio Público por más de 10 años en casos de defraudación tributaria y estructuras dedicadas al contrabando, según informó el cuerpo de Bomberos Municipales.
Tras darse a conocer el fallecimiento, el presidente Bernardo Arévalo condenó el ataque y señaló que instruyó a su Gobierno a cooperar con las pesquisas para dar con los responsables del ataque ocurrido en un complejo deportivo.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo. - Sputnik Mundo, 1920, 28.05.2026
América Latina
Guatemala solicita apoyo a EEUU para combatir al narcotráfico, confirma Arévalo
28 de mayo, 22:45 GMT
"Quienes creen que el terror puede intimidar al pueblo de Guatemala y al gobierno que dirijo, se equivocan. En honor a Foppa, en honor a nuestra patria, en honor a la justicia", escribió el mandatario en su cuenta de X.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала