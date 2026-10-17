Asesinan en Guatemala a exfiscal en ataque armado durante un partido de fútbol

Tras darse a conocer el fallecimiento, el presidente Bernardo Arévalo condenó el ataque y señaló que instruyó a su Gobierno a cooperar con las pesquisas para dar con los responsables del ataque ocurrido en un complejo deportivo."Quienes creen que el terror puede intimidar al pueblo de Guatemala y al gobierno que dirijo, se equivocan. En honor a Foppa, en honor a nuestra patria, en honor a la justicia", escribió el mandatario en su cuenta de X.
El ataque armado ocurrió en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala, dejando un saldo de dos personas fallecidas, entre ellas el exfiscal Juan Francisco Solórzano, quien trabajó en el Ministerio Público por más de 10 años en casos de defraudación tributaria y estructuras dedicadas al contrabando, según informó el cuerpo de Bomberos Municipales.
Tras darse a conocer el fallecimiento, el presidente Bernardo Arévalo condenó el ataque y señaló que instruyó a su Gobierno a cooperar con las pesquisas para dar con los responsables del ataque ocurrido en un complejo deportivo.
"Quienes creen que el terror puede intimidar al pueblo de Guatemala y al gobierno que dirijo, se equivocan. En honor a Foppa, en honor a nuestra patria, en honor a la justicia", escribió el mandatario en su cuenta de X.
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