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Guatemala solicita apoyo a EEUU para combatir al narcotráfico, confirma Arévalo
Guatemala solicita apoyo a EEUU para combatir al narcotráfico, confirma Arévalo
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El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, dio a conocer que Washington formará parte de las acciones que la nación centroamericana lleva a cabo para mermar... 28.05.2026, Sputnik Mundo
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De igual modo, Arévalo resaltó que este sería un paso para intensificar la labor que su Gobierno realiza desde 2024. Según el mandatario, las acciones serían dentro de los acuerdos ya existentes entre ambos países. "Esto implica tener acceso a equipo, capacitación, expertos para [la ayuda] en la planificación de operaciones a nivel estratégico o táctico", detalló.
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Guatemala solicita apoyo a EEUU para combatir al narcotráfico, confirma Arévalo

22:45 GMT 28.05.2026
© AP Photo / Moises CastilloEl presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo. - Sputnik Mundo, 1920, 28.05.2026
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El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, dio a conocer que Washington formará parte de las acciones que la nación centroamericana lleva a cabo para mermar a los grupos del crimen organizado.

"Lo que hemos hecho es solicitar al gobierno de los Estados Unidos la cooperación para apoyar estas operaciones lideradas por las fuerzas de Guatemala, en el marco del interés que tiene [Washington] en combatir a las redes del narcotráfico", declaró ante medios de comunicación.

De igual modo, Arévalo resaltó que este sería un paso para intensificar la labor que su Gobierno realiza desde 2024.
Según el mandatario, las acciones serían dentro de los acuerdos ya existentes entre ambos países.
"Esto implica tener acceso a equipo, capacitación, expertos para [la ayuda] en la planificación de operaciones a nivel estratégico o táctico", detalló.
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