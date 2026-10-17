"Demuestra los lazos que nos unen": Cuba agradece a Rusia por el envío de ayuda alimentaria

El cargamento actual de 211 toneladas de ese producto, ya descargado y con una distribución prevista entre los sectores más vulnerables de la sociedad en la isla, entre ellos, ancianos, niños y mujeres embarazadas, da continuidad a un donativo de 469 toneladas entregadas a las autoridades cubanas en junio de 2025.Paralelamente, la parte rusa informó sobre el arribo a la mayor de las Antillas de otro lote de más de 539 toneladas de aceite, para un total de 750 que serán destinadas al fortalecimiento de la seguridad alimentaria en la nación antillana durante los próximos meses.Cuba no está solaEn declaraciones a Sputnik, Oscar Pérez Oliva-Fraga, vice primer ministro y titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, refirió que el donativo procede de un país con el cual mantienen una tradicional relación de amistad y cooperación. A su juicio, "estos hechos evidencian que en un momento difícil Cuba no está sola".Asimismo, aludió a las sanciones aplicadas el 15 de octubre contra un banco cubano que "básicamente se ocupa de realizar operaciones de compra de alimentos, medicamentos y recursos vitales para los servicios de la población y se alegan calumnias y mentiras, cuestiones infundadas por el secretario de Estado que no tienen ninguna base real".Pérez Oliva-Fraga subrayó que la política unilateral de Washington pretende "castigar colectivamente a nuestra población; deteriorar por la vía de los servicios sociales, los alimentos y los precios de los productos el nivel de vida, buscando provocar un estallido social".Afirmó que el Gobierno de la mayor de las Antillas garantizará que este donativo sea distribuido entre las personas más vulnerables y los centros sociales donde se encuentran las personas "que más requieren de nuestro apoyo para garantizar sus niveles de alimentación".Por su parte, Betsy Díaz Velázquez, ministra del Comercio Interior de Cuba, señaló a Sputnik que este cargamento evidencia la continuidad de un producto que llega al país destinado a la atención de los planes de emergencia del PMA.De igual manera, agradeció al Gobierno y pueblo ruso por esta continua colaboración "que demuestra los lazos que nos unen". Asimismo, expresó que "nosotros no fallaremos en el objetivo de llegar a estas familias ya identificadas y decidida la entrega del producto".Continuidad en la asistenciaEtienne Labande, representante del PMA en Cuba, explicó a Sputnik que, como cada contribución a ese organismo de Naciones Unidas, esta viene a complementar el financiamiento de una acción global, en este caso la respuesta de emergencia para los sectores con menos ingresos.Manifestó que la pausa en los envíos a la isla de las grandes navieras también constituyó un problema para ese organismo. "Tuvimos en un momento contenedores bloqueados en Jamaica. Logramos un acuerdo con la naviera para traer la parte de los alimentos que estaba allá y eso nos retrasó muchísimo el proceso de compras".Detalló que cuando lanzan una licitación para la ayuda internacional, necesitan, como parte de la culminación de ese proceso, que la parte del transporte marítimo también esté incluida. con la decisión de una de las navieras de retomar los envíos a Cuba para alimentos y medicamentos, las cosas están mejorando y estamos moviendo tanto las compras como los arribos al país".Mencionó que la nación aún transita por la temporada ciclónica, prevista hasta el 30 de noviembre. "Los retrasos logísticos que tuvimos durante tres meses tienen como resultado que el stock de este año no esté completo; sin embargo, tenemos para responder ante la eventual llegada de un huracán".Además de este donativo proveniente de Rusia, el PMA recibió otro procedente de Japón y consistente en arroz, aceite y frijoles.
Rusia entregó a Cuba un nuevo lote de aceite de girasol vitaminado, adquirido como parte de la contribución de Moscú al fondo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para los años 2025-2026, con fondos provenientes del Ministerio para la Protección Civil, Emergencias y Eliminación de las Consecuencias de Desastres del país euroasiático.
El cargamento actual de 211 toneladas de ese producto, ya descargado y con una distribución prevista entre los sectores más vulnerables de la sociedad en la isla, entre ellos, ancianos, niños y mujeres embarazadas, da continuidad a un donativo de 469 toneladas entregadas a las autoridades cubanas en junio de 2025.
🇨🇺🤝🇷🇺 "Demuestra los lazos que nos unen": Cuba agradece a Rusia por el envío de ayuda alimentaria
▫️ La nación euroasiática recibió un nuevo lote de aceite de girasol vitaminado, adquirido como parte de la contribución de Moscú al fondo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), el cual será destinado a los grupos más vulnerables de la mayor de las Antillas, dijo en diálogo exclusivo con Sputnik Betsy Díaz Velázquez, ministra del Comercio Interior de Cuba.
🗣 "Estas 750 toneladas serán destinadas a niños de 0 a 5 años, con una mayor situación de vulnerabilidad, pequeños con enfermedades crónicas de la infancia, con bajo peso y talla, y embarazadas. En la medida en la cual se incorporen otros productos, podemos atender a otros grupos etarios priorizados", remarcó.
📍 En ese sentido, la ministra agradeció al Gobierno y pueblo ruso por esta continua colaboración "que demuestra los lazos que nos unen". Asimismo, expresó que "nosotros no fallaremos en el objetivo de llegar a estas familias ya identificadas y decidida la entrega del producto".
Paralelamente, la parte rusa informó sobre el arribo a la mayor de las Antillas de otro lote de más de 539 toneladas de aceite, para un total de 750 que serán destinadas al fortalecimiento de la seguridad alimentaria en la nación antillana durante los próximos meses.
Cuba no está sola
En declaraciones a Sputnik, Oscar Pérez Oliva-Fraga, vice primer ministro y titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, refirió que el donativo procede de un país con el cual mantienen una tradicional relación de amistad y cooperación. A su juicio, "estos hechos evidencian que en un momento difícil Cuba no está sola".
Indicó que desde la Administración estadounidense se pretende aislar a la isla bajo presiones y amenazas directas y "sobre la base de mentiras para que el mundo reaccione y nuestro pueblo reaccione también en contra del gobierno, a partir de todas las calamidades que genera el castigo colectivo asociado al bloqueo económico, comercial y financiero".
Asimismo, aludió a las sanciones aplicadas el 15 de octubre contra un banco cubano que "básicamente se ocupa de realizar operaciones de compra de alimentos, medicamentos y recursos vitales para los servicios de la población y se alegan calumnias y mentiras, cuestiones infundadas por el secretario de Estado que no tienen ninguna base real".
Pérez Oliva-Fraga subrayó que la política unilateral de Washington pretende "castigar colectivamente a nuestra población; deteriorar por la vía de los servicios sociales, los alimentos y los precios de los productos el nivel de vida, buscando provocar un estallido social".
Afirmó que el Gobierno de la mayor de las Antillas garantizará que este donativo sea distribuido entre las personas más vulnerables y los centros sociales donde se encuentran las personas "que más requieren de nuestro apoyo para garantizar sus niveles de alimentación".
Por su parte, Betsy Díaz Velázquez, ministra del Comercio Interior de Cuba, señaló a Sputnik que este cargamento evidencia la continuidad de un producto que llega al país destinado a la atención de los planes de emergencia del PMA.
"Específicamente, estas 750 toneladas serán destinadas a niños de 0 a 5 años, con una mayor situación de vulnerabilidad, pequeños con enfermedades crónicas de la infancia, con bajo peso y talla, y embarazadas. En la medida en la cual se incorporen otros productos, podemos atender a otros grupos etarios priorizados", remarcó.
De igual manera, agradeció al Gobierno y pueblo ruso por esta continua colaboración "que demuestra los lazos que nos unen". Asimismo, expresó que "nosotros no fallaremos en el objetivo de llegar a estas familias ya identificadas y decidida la entrega del producto".
Continuidad en la asistencia
Etienne Labande, representante del PMA en Cuba, explicó a Sputnik que, como cada contribución a ese organismo de Naciones Unidas, esta viene a complementar el financiamiento de una acción global, en este caso la respuesta de emergencia para los sectores con menos ingresos.
En este sentido, dijo que "el PMA en dependencia de las necesidades y de acuerdo con las autoridades, diseña una respuesta y esto nos dice qué cantidad de recursos vamos a necesitar; después nosotros movilizamos los recursos con diferentes donantes; por tanto, cada aporte, desde el más pequeño hasta el más grande, asegura la continuidad en la asistencia a los más vulnerables tras un choque".
Manifestó que la pausa en los envíos a la isla de las grandes navieras también constituyó un problema para ese organismo. "Tuvimos en un momento contenedores bloqueados en Jamaica. Logramos un acuerdo con la naviera para traer la parte de los alimentos que estaba allá y eso nos retrasó muchísimo el proceso de compras".
Detalló que cuando lanzan una licitación para la ayuda internacional, necesitan, como parte de la culminación de ese proceso, que la parte del transporte marítimo también esté incluida. con la decisión de una de las navieras de retomar los envíos a Cuba para alimentos y medicamentos, las cosas están mejorando y estamos moviendo tanto las compras como los arribos al país".
Mencionó que la nación aún transita por la temporada ciclónica, prevista hasta el 30 de noviembre. "Los retrasos logísticos que tuvimos durante tres meses tienen como resultado que el stock de este año no esté completo; sin embargo, tenemos para responder ante la eventual llegada de un huracán".
Además de este donativo proveniente de Rusia, el PMA recibió otro procedente de Japón y consistente en arroz, aceite y frijoles.
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