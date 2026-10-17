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"Demuestra los lazos que nos unen": Cuba agradece a Rusia por el envío de ayuda alimentaria

"Demuestra los lazos que nos unen": Cuba agradece a Rusia por el envío de ayuda alimentaria

Sputnik Mundo

Rusia entregó a Cuba un nuevo lote de aceite de girasol vitaminado, adquirido como parte de la contribución de Moscú al fondo del Programa Mundial de Alimentos... 17.10.2026, Sputnik Mundo

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El cargamento actual de 211 toneladas de ese producto, ya descargado y con una distribución prevista entre los sectores más vulnerables de la sociedad en la isla, entre ellos, ancianos, niños y mujeres embarazadas, da continuidad a un donativo de 469 toneladas entregadas a las autoridades cubanas en junio de 2025.Paralelamente, la parte rusa informó sobre el arribo a la mayor de las Antillas de otro lote de más de 539 toneladas de aceite, para un total de 750 que serán destinadas al fortalecimiento de la seguridad alimentaria en la nación antillana durante los próximos meses.Cuba no está solaEn declaraciones a Sputnik, Oscar Pérez Oliva-Fraga, vice primer ministro y titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, refirió que el donativo procede de un país con el cual mantienen una tradicional relación de amistad y cooperación. A su juicio, "estos hechos evidencian que en un momento difícil Cuba no está sola".Asimismo, aludió a las sanciones aplicadas el 15 de octubre contra un banco cubano que "básicamente se ocupa de realizar operaciones de compra de alimentos, medicamentos y recursos vitales para los servicios de la población y se alegan calumnias y mentiras, cuestiones infundadas por el secretario de Estado que no tienen ninguna base real".Pérez Oliva-Fraga subrayó que la política unilateral de Washington pretende "castigar colectivamente a nuestra población; deteriorar por la vía de los servicios sociales, los alimentos y los precios de los productos el nivel de vida, buscando provocar un estallido social".Afirmó que el Gobierno de la mayor de las Antillas garantizará que este donativo sea distribuido entre las personas más vulnerables y los centros sociales donde se encuentran las personas "que más requieren de nuestro apoyo para garantizar sus niveles de alimentación".Por su parte, Betsy Díaz Velázquez, ministra del Comercio Interior de Cuba, señaló a Sputnik que este cargamento evidencia la continuidad de un producto que llega al país destinado a la atención de los planes de emergencia del PMA.De igual manera, agradeció al Gobierno y pueblo ruso por esta continua colaboración "que demuestra los lazos que nos unen". Asimismo, expresó que "nosotros no fallaremos en el objetivo de llegar a estas familias ya identificadas y decidida la entrega del producto".Continuidad en la asistenciaEtienne Labande, representante del PMA en Cuba, explicó a Sputnik que, como cada contribución a ese organismo de Naciones Unidas, esta viene a complementar el financiamiento de una acción global, en este caso la respuesta de emergencia para los sectores con menos ingresos.Manifestó que la pausa en los envíos a la isla de las grandes navieras también constituyó un problema para ese organismo. "Tuvimos en un momento contenedores bloqueados en Jamaica. Logramos un acuerdo con la naviera para traer la parte de los alimentos que estaba allá y eso nos retrasó muchísimo el proceso de compras".Detalló que cuando lanzan una licitación para la ayuda internacional, necesitan, como parte de la culminación de ese proceso, que la parte del transporte marítimo también esté incluida. con la decisión de una de las navieras de retomar los envíos a Cuba para alimentos y medicamentos, las cosas están mejorando y estamos moviendo tanto las compras como los arribos al país".Mencionó que la nación aún transita por la temporada ciclónica, prevista hasta el 30 de noviembre. "Los retrasos logísticos que tuvimos durante tres meses tienen como resultado que el stock de este año no esté completo; sin embargo, tenemos para responder ante la eventual llegada de un huracán".Además de este donativo proveniente de Rusia, el PMA recibió otro procedente de Japón y consistente en arroz, aceite y frijoles.

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