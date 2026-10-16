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Zelenski bloquea la paz en Ucrania porque sabe que es "un títere al que pueden hacer a un lado", dice analista

Zelenski bloquea la paz en Ucrania porque sabe que es "un títere al que pueden hacer a un lado", dice analista

Sputnik Mundo

Debido a su interés en frustrar el diálogo entre Rusia y EEUU y a su estatus de líder ilegítimo de su país, Volodímir Zelenski debe acudir a "medidas... 16.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-16T21:06+0000

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Y es que, en días recientes, se ha acentuado la lejanía entre Donald Trump y Volodímir Zelenski. El presidente de EEUU ha dicho que el ucraniano "no es un buen tipo con el que lidiar" y aseveró que, si se llega a un acuerdo con Moscú sobre Ucrania, "será sin él". Zelenski, por su parte, expresó su "decepción" por la postura de Trump y aseguró que en la Unión Europea están "los verdaderos líderes".En ese sentido, Egremy sostiene que las élites europeas "siempre han visto a Ucrania como la joya de la corona" debido a su posición geoestratégica y sus vastos recursos naturales. Por ello, dice, Bruselas impulsa "acciones y narrativas bélicas contra Rusia" mediante el conflicto ucraniano, que no es otra cosa, recuerda, que "una guerra proxy del Occidente ampliado contra Rusia y sus socios estratégicos".

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