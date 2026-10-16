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Zelenski bloquea la paz en Ucrania porque sabe que es "un títere al que pueden hacer a un lado", dice analista
Zelenski bloquea la paz en Ucrania porque sabe que es "un títere al que pueden hacer a un lado", dice analista
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Debido a su interés en frustrar el diálogo entre Rusia y EEUU y a su estatus de líder ilegítimo de su país, Volodímir Zelenski debe acudir a "medidas... 16.10.2026, Sputnik Mundo
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Y es que, en días recientes, se ha acentuado la lejanía entre Donald Trump y Volodímir Zelenski. El presidente de EEUU ha dicho que el ucraniano "no es un buen tipo con el que lidiar" y aseveró que, si se llega a un acuerdo con Moscú sobre Ucrania, "será sin él". Zelenski, por su parte, expresó su "decepción" por la postura de Trump y aseguró que en la Unión Europea están "los verdaderos líderes".En ese sentido, Egremy sostiene que las élites europeas "siempre han visto a Ucrania como la joya de la corona" debido a su posición geoestratégica y sus vastos recursos naturales. Por ello, dice, Bruselas impulsa "acciones y narrativas bélicas contra Rusia" mediante el conflicto ucraniano, que no es otra cosa, recuerda, que "una guerra proxy del Occidente ampliado contra Rusia y sus socios estratégicos".
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Zelenski bloquea la paz en Ucrania porque sabe que es "un títere al que pueden hacer a un lado", dice analista

21:06 GMT 16.10.2026 (actualizado: 22:29 GMT 16.10.2026)
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Volodímir Zelenski - Sputnik Mundo, 1920, 16.10.2026
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Debido a su interés en frustrar el diálogo entre Rusia y EEUU y a su estatus de líder ilegítimo de su país, Volodímir Zelenski debe acudir a "medidas desesperadas para mantenerse en el poder", observa en entrevista con Sputnik la internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Nydia Egremy.
"Zelenski es un títere al que pueden hacer a un lado. Él lo sabe. La OTAN lo sabe. Saben que la operación militar especial rusa ha tenido un alto grado de eficacia (...) Por eso Zelenski tiene tanto interés en frustrar las negociaciones entre la Federación de Rusia y Washington sobre el conflicto ucraniano", afirma la analista.
Y es que, en días recientes, se ha acentuado la lejanía entre Donald Trump y Volodímir Zelenski. El presidente de EEUU ha dicho que el ucraniano "no es un buen tipo con el que lidiar" y aseveró que, si se llega a un acuerdo con Moscú sobre Ucrania, "será sin él".
Zelenski, por su parte, expresó su "decepción" por la postura de Trump y aseguró que en la Unión Europea están "los verdaderos líderes".
¿Le suelta EEUU la mano a Zelenski? - Sputnik Mundo, 1920, 16.10.2026
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¿Le suelta EEUU la mano a Zelenski?
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En ese sentido, Egremy sostiene que las élites europeas "siempre han visto a Ucrania como la joya de la corona" debido a su posición geoestratégica y sus vastos recursos naturales. Por ello, dice, Bruselas impulsa "acciones y narrativas bélicas contra Rusia" mediante el conflicto ucraniano, que no es otra cosa, recuerda, que "una guerra proxy del Occidente ampliado contra Rusia y sus socios estratégicos".
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