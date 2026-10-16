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Cualquier país puede ser escenario de una revolución de colores orquestada por Occidente, advierte Lavrov

Cualquier país puede ser escenario de una revolución de colores orquestada por Occidente, advierte Lavrov

Sputnik Mundo

Occidente está intentando claramente crear focos de tensión a lo largo de las fronteras de los países de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva... 16.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-16T08:16+0000

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El diplomático detalló que ya se produjeron intentos similares contra varios países vecinos, los cuales fueron frustrados con éxito."Se trata de un giro filosófico tan grave que pone de manifiesto la intención de la OTAN de imponer su voluntad mucho más allá de los límites de su zona de responsabilidad. Y, en este sentido, se necesita algún tipo de respuesta constructiva. Solo los propios países de la región pueden dar una respuesta constructiva", agregó Lavrov.El canciller ruso también alertó que la OTAN pretende extender su zona de responsabilidad a toda Eurasia bajo el argumento de la defensa colectiva, al considerar que las amenazas a sus miembros proceden ahora del estrecho de Taiwán y del mar de China Meridional.Además, aseveró que Occidente está intentando crear focos de tensión a lo largo de las fronteras de los países de la OTSC, la OCS y la CEI. Como ejemplo, el diplomático ruso resaltó la creación artificial de la crisis ucraniana a través de la expansión incesante de la OTAN hacia el este, hasta las fronteras rusas.Lavrov subrayó que Rusia considera que la situación en Asia Central es estable, pero aún persisten los riesgos.Al mismo tiempo, abordó la crisis de Afganistán. En este sentido, puso de relieve que las consecuencias de las acciones de EEUU y la OTAN en Afganistán se sentirán durante mucho tiempo.

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