Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20261016/cualquier-pais-puede-ser-escenario-de-una-revolucion-de-colores-orquestada-por-occidente-advierte-1175461536.html
Cualquier país puede ser escenario de una revolución de colores orquestada por Occidente, advierte Lavrov
Cualquier país puede ser escenario de una revolución de colores orquestada por Occidente, advierte Lavrov
Sputnik Mundo
Occidente está intentando claramente crear focos de tensión a lo largo de las fronteras de los países de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva... 16.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-16T08:16+0000
2026-10-16T08:19+0000
defensa
rusia
serguéi lavrov
occidente
asia central
🛡️ zonas de conflicto
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/0e/1174668428_0:99:3150:1872_1920x0_80_0_0_6c0095b4efa6812908775d6a6d72af44.jpg
El diplomático detalló que ya se produjeron intentos similares contra varios países vecinos, los cuales fueron frustrados con éxito."Se trata de un giro filosófico tan grave que pone de manifiesto la intención de la OTAN de imponer su voluntad mucho más allá de los límites de su zona de responsabilidad. Y, en este sentido, se necesita algún tipo de respuesta constructiva. Solo los propios países de la región pueden dar una respuesta constructiva", agregó Lavrov.El canciller ruso también alertó que la OTAN pretende extender su zona de responsabilidad a toda Eurasia bajo el argumento de la defensa colectiva, al considerar que las amenazas a sus miembros proceden ahora del estrecho de Taiwán y del mar de China Meridional.Además, aseveró que Occidente está intentando crear focos de tensión a lo largo de las fronteras de los países de la OTSC, la OCS y la CEI. Como ejemplo, el diplomático ruso resaltó la creación artificial de la crisis ucraniana a través de la expansión incesante de la OTAN hacia el este, hasta las fronteras rusas.Lavrov subrayó que Rusia considera que la situación en Asia Central es estable, pero aún persisten los riesgos.Al mismo tiempo, abordó la crisis de Afganistán. En este sentido, puso de relieve que las consecuencias de las acciones de EEUU y la OTAN en Afganistán se sentirán durante mucho tiempo.
https://noticiaslatam.lat/20261008/rusia-denuncia-la-implicacion-de-occidente-en-el-uso-de-armas-quimicas-por-las-tropas-de-kiev-1175360449.html
https://noticiaslatam.lat/20261007/la-invasion-de-afganistan-en-2001-consolido-la-imagen-de-eeuu-como-un-depredador-opina-una-experta-1175342574.html
occidente
asia central
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/0e/1174668428_419:0:3150:2048_1920x0_80_0_0_9b34213eb763b662e759933560b65895.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, serguéi lavrov, occidente, asia central, 🛡️ zonas de conflicto
rusia, serguéi lavrov, occidente, asia central, 🛡️ zonas de conflicto

Cualquier país puede ser escenario de una revolución de colores orquestada por Occidente, advierte Lavrov

08:16 GMT 16.10.2026 (actualizado: 08:19 GMT 16.10.2026)
© Sputnik / Igor Yegorov / Acceder al contenido multimediaSerguéi Lavrov, canciller ruso
Serguéi Lavrov, canciller ruso - Sputnik Mundo, 1920, 16.10.2026
© Sputnik / Igor Yegorov
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Occidente está intentando claramente crear focos de tensión a lo largo de las fronteras de los países de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y la Comunidad de Estados Independientes (CEI), alertó el canciller ruso Serguéi Lavrov.

"Cualquier país del mundo, incluidos nuestros socios de Asia Central, puede ser víctima de la expansión geopolítica de Occidente y de las revoluciones de colores orquestadas por Occidente", comentó el político durante la sesión plenaria de la conferencia sobre seguridad en Asia Central y Afganistán.

El diplomático detalló que ya se produjeron intentos similares contra varios países vecinos, los cuales fueron frustrados con éxito.
"Se trata de un giro filosófico tan grave que pone de manifiesto la intención de la OTAN de imponer su voluntad mucho más allá de los límites de su zona de responsabilidad. Y, en este sentido, se necesita algún tipo de respuesta constructiva. Solo los propios países de la región pueden dar una respuesta constructiva", agregó Lavrov.
Armas químicas (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 08.10.2026
Internacional
Rusia denuncia la implicación de Occidente en el uso de armas químicas por las tropas de Kiev
8 de octubre, 18:52 GMT
El canciller ruso también alertó que la OTAN pretende extender su zona de responsabilidad a toda Eurasia bajo el argumento de la defensa colectiva, al considerar que las amenazas a sus miembros proceden ahora del estrecho de Taiwán y del mar de China Meridional.
Además, aseveró que Occidente está intentando crear focos de tensión a lo largo de las fronteras de los países de la OTSC, la OCS y la CEI. Como ejemplo, el diplomático ruso resaltó la creación artificial de la crisis ucraniana a través de la expansión incesante de la OTAN hacia el este, hasta las fronteras rusas.
Lavrov subrayó que Rusia considera que la situación en Asia Central es estable, pero aún persisten los riesgos.
Crisis de Afganistán - Sputnik Mundo, 1920, 07.10.2026
Defensa
La invasión de Afganistán en 2001 "consolidó la imagen de EEUU como un depredador", opina una experta
7 de octubre, 18:00 GMT
Al mismo tiempo, abordó la crisis de Afganistán. En este sentido, puso de relieve que las consecuencias de las acciones de EEUU y la OTAN en Afganistán se sentirán durante mucho tiempo.
"Los radicales quieren usar Afganistán como una plataforma para trasladar su actividad terrorista a Asia Central y Rusia", aseveró Lavrov.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала