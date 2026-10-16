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El avance del Ejército de Rusia en la zona de la operación militar se aceleró, asevera Putin | Video

El avance del Ejército de Rusia en la zona de la operación militar se aceleró, asevera Putin | Video

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El ritmo de avance de las tropas rusas aumentó considerablemente, destacó el presidente de Rusia, Vladímir Putin, al visitar el comando de la agrupación de... 16.10.2026, Sputnik Mundo

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Conforme con el mandatario ruso, aproximadamente el 10% del territorio de la región de Donetsk y alrededor del 16,5% del territorio de la región de Zaporozhie continúan bajo el control de Ucrania.Por otra parte, señaló Putin, el Ejército ruso liberó 6.500 kilómetros cuadrados y 310 localidades desde principios de 2026. Los principales esfuerzos de las Fuerzas Armadas de Rusia se centran en la liberación de Donbás, detalló.En palabras del jefe de Estado ruso, la toma de control sobre la localidad de Alexéyevo-Druzhkovka en la república popular de Donetsk crea condiciones para la próxima liberación de Donbás de las tropas del régimen de Kiev.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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