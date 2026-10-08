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Rusia denuncia la implicación de Occidente en el uso de armas químicas por las tropas de Kiev
Rusia denuncia la implicación de Occidente en el uso de armas químicas por las tropas de Kiev
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Los países occidentales coordinan y participan en el uso de sustancias químicas tóxicas por parte de las tropas de Kiev contra ciudadanos rusos, declaró el... 08.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-08T18:52+0000
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Los países y los productos químicos y precursores que suministran han sido mencionados en reiteradas ocasiones por la parte rusa en la sede de la OPAQ, señaló Tarabrin."Es más, durante las sesiones informativas, la misión permanente mostró material fotográfico con imágenes de productos terminados fabricados en países de Europa Occidental. Que no quieran escuchar estos hechos no es culpa nuestra", expresó el diplomático.Asimismo, la delegación rusa mostró videos de militares afectados por ataques químicos y de su recuperación en el hospital, destacó Tarabrin.Sin embargo, los países occidentales siguen suministrando a Ucrania productos químicos sensibles desde el punto de vista de la no proliferación de armas de destrucción masiva, constató."Los países occidentales siguen suministrando a Ucrania productos químicos sensibles desde el punto de vista de la no proliferación de armas de destrucción masiva, facilitan información de inteligencia para lanzar ataques contra instalaciones de la industria química —lo que ha acarreado graves consecuencias medioambientales— y coordinan la preparación y ejecución de actos terroristas contra la población civil rusa", resumió.
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Rusia denuncia la implicación de Occidente en el uso de armas químicas por las tropas de Kiev
Los países occidentales coordinan y participan en el uso de sustancias químicas tóxicas por parte de las tropas de Kiev contra ciudadanos rusos, declaró el representante permanente de Rusia ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), Vladímir Tarabrin.
"Ellos [los países occidentales] fomentan, coordinan y participan en el uso de armas químicas contra ciudadanos de Rusia", aseveró.
Los países y los productos químicos y precursores que suministran han sido mencionados en reiteradas ocasiones por la parte rusa en la sede de la OPAQ, señaló Tarabrin.
"Es más, durante las sesiones informativas, la misión permanente mostró material fotográfico con imágenes de productos terminados fabricados en países de Europa Occidental. Que no quieran escuchar estos hechos no es culpa nuestra", expresó el diplomático.
Asimismo, la delegación rusa mostró videos de militares afectados por ataques químicos y de su recuperación en el hospital, destacó Tarabrin.
Sin embargo, los países occidentales siguen suministrando a Ucrania productos químicos sensibles desde el punto de vista de la no proliferación de armas de destrucción masiva, constató.
"Los países occidentales siguen suministrando a Ucrania productos químicos sensibles desde el punto de vista de la no proliferación de armas de destrucción masiva, facilitan información de inteligencia para lanzar ataques contra instalaciones de la industria química —lo que ha acarreado graves consecuencias medioambientales— y coordinan la preparación y ejecución de actos terroristas contra la población civil rusa", resumió.
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