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La invasión de Afganistán en 2001 "consolidó la imagen de EEUU como un depredador", opina una experta
La invasión de Afganistán en 2001 "consolidó la imagen de EEUU como un depredador", opina una experta
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La operación militar de EEUU y sus aliados en Afganistán, que comenzó el 7 de octubre de 2001 y fue denominada 'Libertad Duradera', es un claro ejemplo de cómo... 07.10.2026, Sputnik Mundo
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La intervención militar se convirtió para los residentes de Oriente Medio en un claro ejemplo de que los estadounidenses interfieren directamente en sus asuntos, "pudiendo literalmente bombardear la región y ocupar sus países", expresó la analista.Kicha señaló que la política estadounidense en la región tiene una característica distintiva: Washington crea sus enemigos mediante su propia actuación."Cuánto dinero se ha blanqueado a través de Afganistán — solo podemos especular; cuántas drogas se han sacado de allí — también", subrayó la interlocutora.Estados Unidos y Reino Unido iniciaron la operación militar 'Libertad Duradera' en respuesta a los atentados del 11 de septiembre en EEUU, de los que Al Qaeda* se atribuyó la responsabilidad.La intervención no fue autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU; Washington y Londres simplemente notificaron a ese organismo el inicio de las acciones militares en Afganistán. Oficialmente, EEUU concluyó la retirada de sus tropas de ese país asiático el 30 de agosto de 2021.*Organización terrorista prohibida en Rusia y muchos otros países.
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La invasión de Afganistán en 2001 "consolidó la imagen de EEUU como un depredador", opina una experta

18:00 GMT 07.10.2026
© AP Photo / Lance Cpl. Nicholas GuevaraCrisis de Afganistán
Crisis de Afganistán - Sputnik Mundo, 1920, 07.10.2026
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La operación militar de EEUU y sus aliados en Afganistán, que comenzó el 7 de octubre de 2001 y fue denominada 'Libertad Duradera', es un claro ejemplo de cómo Washington se entromete en los asuntos internos de otros países, declaró a Sputnik la investigadora orientalista rusa, María Kicha.
La intervención militar se convirtió para los residentes de Oriente Medio en un claro ejemplo de que los estadounidenses interfieren directamente en sus asuntos, "pudiendo literalmente bombardear la región y ocupar sus países", expresó la analista.
"Podemos decir que 'Libertad Duradera' ha consolidado definitivamente en la mente de la mayoría de los habitantes del Oriente Medio la percepción de EEUU como un depredador y un agresor", postuló.
Kicha señaló que la política estadounidense en la región tiene una característica distintiva: Washington crea sus enemigos mediante su propia actuación.
"Cuánto dinero se ha blanqueado a través de Afganistán — solo podemos especular; cuántas drogas se han sacado de allí — también", subrayó la interlocutora.
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Estados Unidos y Reino Unido iniciaron la operación militar 'Libertad Duradera' en respuesta a los atentados del 11 de septiembre en EEUU, de los que Al Qaeda* se atribuyó la responsabilidad.
La intervención no fue autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU; Washington y Londres simplemente notificaron a ese organismo el inicio de las acciones militares en Afganistán. Oficialmente, EEUU concluyó la retirada de sus tropas de ese país asiático el 30 de agosto de 2021.
*Organización terrorista prohibida en Rusia y muchos otros países.
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