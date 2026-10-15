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"Sabemos dónde viven": Trump adelanta cómo serían los nuevos ataques contra los cárteles
"Sabemos dónde viven": Trump adelanta cómo serían los nuevos ataques contra los cárteles
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Tras afirmar que "aún no han comenzado" las operaciones por tierra contra los cárteles del narcotráfico en América Latina, el presidente de EEUU, Donald Trump... 15.10.2026, Sputnik Mundo
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"Sabemos todas las rutas que utilizan, sabemos dónde están todos los malos, los cárteles, sabemos dónde viven", dijo desde los jardines de la Casa Blanca.Según el mandatario, "México debería estar haciendo esto, pero honestamente, no son capaces de hacerlo".Trump aseguró además que se ha erradicado en un 97% el trasiego de drogas que llegan a su país a través de la vía marítima, esto en referencia a la campaña que su Gobierno ha emprendido para atacar embarcaciones que supuestamente trasladan estupefacientes, sin que hasta el momento se hayan presentado pruebas al respecto.
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"Sabemos dónde viven": Trump adelanta cómo serían los nuevos ataques contra los cárteles

22:50 GMT 15.10.2026
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump, presidente de EEUU
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 15.10.2026
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Tras afirmar que "aún no han comenzado" las operaciones por tierra contra los cárteles del narcotráfico en América Latina, el presidente de EEUU, Donald Trump, anticipó que eso sucederá muy pronto.
"Sabemos todas las rutas que utilizan, sabemos dónde están todos los malos, los cárteles, sabemos dónde viven", dijo desde los jardines de la Casa Blanca.
Según el mandatario, "México debería estar haciendo esto, pero honestamente, no son capaces de hacerlo".
Una prisión en Ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas, en México - Sputnik Mundo, 1920, 15.10.2026
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La nueva apuesta de México por más cárceles es una "medida a corto plazo", opinan expertos
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Trump aseguró además que se ha erradicado en un 97% el trasiego de drogas que llegan a su país a través de la vía marítima, esto en referencia a la campaña que su Gobierno ha emprendido para atacar embarcaciones que supuestamente trasladan estupefacientes, sin que hasta el momento se hayan presentado pruebas al respecto.
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