"Sabemos dónde viven": Trump adelanta cómo serían los nuevos ataques contra los cárteles

"Sabemos todas las rutas que utilizan, sabemos dónde están todos los malos, los cárteles, sabemos dónde viven", dijo desde los jardines de la Casa Blanca.Según el mandatario, "México debería estar haciendo esto, pero honestamente, no son capaces de hacerlo".Trump aseguró además que se ha erradicado en un 97% el trasiego de drogas que llegan a su país a través de la vía marítima, esto en referencia a la campaña que su Gobierno ha emprendido para atacar embarcaciones que supuestamente trasladan estupefacientes, sin que hasta el momento se hayan presentado pruebas al respecto.
Trump aseguró además que se ha erradicado en un 97% el trasiego de drogas que llegan a su país a través de la vía marítima, esto en referencia a la campaña que su Gobierno ha emprendido para atacar embarcaciones que supuestamente trasladan estupefacientes, sin que hasta el momento se hayan presentado pruebas al respecto.
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