La Cruz Roja de México fortalece su respuesta ante emergencias con binomios caninos
© Foto : Cortesía de la Cruz Roja de MéxicoLos binomios caninos de la Cruz Roja de México
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La Institución reconoció a su personal que concluyó la capacitación en Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (BREC) y reconoció a binomios caninos que aprobaron la evaluación de la Organización Internacional de Perros de Rescate (IRO, por sus siglas en inglés).
Durante la ceremonia de clausura, realizada en el Centro Nacional de Capacitación y Adiestramiento de Toluca (centro) y a la que asistió el corresponsal de Sputnik, se entregaron reconocimientos a 24 participantes que acreditaron el curso. En el acto, los perros de búsqueda y sus manejadores hicieron una demostración de localización de personas en grandes áreas y ejercicios de obediencia, mostrando parte de su preparación operativa.
La institución destacó que busca incrementar en 20% su personal especializado y avanzar hacia la acreditación internacional bajo los estándares de INSARAG, la red de Naciones Unidas para rescate urbano.
#SoloEnSputnik— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 1, 2026
🐾⛑ La Cruz Roja de México fortalece su respuesta ante emergencias con binomios caninos
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