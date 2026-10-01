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La Cruz Roja de México fortalece su respuesta ante emergencias con binomios caninos

La Cruz Roja de México fortalece su respuesta ante emergencias con binomios caninos

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La Institución reconoció a su personal que concluyó la capacitación en Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (BREC) y reconoció a binomios caninos que... 01.10.2026, Sputnik Mundo

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Durante la ceremonia de clausura, realizada en el Centro Nacional de Capacitación y Adiestramiento de Toluca (centro) y a la que asistió el corresponsal de Sputnik, se entregaron reconocimientos a 24 participantes que acreditaron el curso. En el acto, los perros de búsqueda y sus manejadores hicieron una demostración de localización de personas en grandes áreas y ejercicios de obediencia, mostrando parte de su preparación operativa.La institución destacó que busca incrementar en 20% su personal especializado y avanzar hacia la acreditación internacional bajo los estándares de INSARAG, la red de Naciones Unidas para rescate urbano.

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