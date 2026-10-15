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Kiev frena los esfuerzos de Washington para lograr la paz en Ucrania, denuncia el Kremlin

Kiev frena los esfuerzos de Washington para lograr la paz en Ucrania, denuncia el Kremlin

Sputnik Mundo

Los esfuerzos de EEUU para impulsar un proceso de paz en Ucrania se ven frustrados por la falta de voluntad de Kiev y de Volodímir Zelenski para alcanzar un... 15.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-15T11:29+0000

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Al mismo tiempo, aseveró que por el momento, no hay información sobre una posible visita de los enviados especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Rusia en los próximos días.Además, acusó a Kiev de continuar atacando instalaciones del sector energético ruso, lo cual calificó de "contradicción grave con los esfuerzos de paz de EEUU".En el contexto de la crisis energética, Peskov subrayó que las dificultades de Rusia para colocar grandes volúmenes de petróleo en el mercado mundial están afectando negativamente al sector energético global.En esa línea, el funcionario puso de relieve que la presencia del diésel ruso en el mercado global influirá de manera positiva en la estabilización de los mercados petroleros.Además, Peskov indicó que Moscú considera destructiva la postura que los países europeos mantienen con respecto al acuerdo de diésel entre Rusia y EEUU."No solo rechazaron el acuerdo, sino que lo criticaron duramente, al igual que al propio presidente Donald Trump y la decisión de la Administración estadounidense", denunció.

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