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¿Cómo podría beneficiarse Asia de la expansión del comercio impulsada por la IA?

¿Cómo podría beneficiarse Asia de la expansión del comercio impulsada por la IA?

Sputnik Mundo

El diario 'Global Times' explica en un reciente artículo que este sector tecnológico ha experimentado un crecimiento exponencial muy por encima del comercio... 15.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-15T07:19+0000

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El primer pilar de este éxito, según los argumentos del medio, radica en la sólida y madura infraestructura industrial de manufactura que posee el continente asiático. El diario argumenta que la región cuenta con la red de suministro de hardware de inteligencia artificial (IA) más completa del planeta —que abarca desde la producción de chips de memoria y componentes avanzados para servidores hasta sistemas de refrigeración y centros de datos—, lo que le otorga una ventaja competitiva decisiva en términos de capacidad y costos de producción a gran escala.Asimismo, como segundo gran factor, se apunta que el mercado de consumo interno de la región actúa como un motor de demanda sin paralelo en el mundo. El diario sostiene que la combinación de mercados masivos permite que la IA se despliegue de forma simultánea en innumerables escenarios cotidianos, comerciales e industriales, de modo que la retroalimentación acelera la iteración de los productos a una velocidad única.Frente a las preocupaciones sobre posibles afectaciones a las economías avanzadas, los argumentos del Global Times rechazan categóricamente que se trate de un juego de suma cero. El medio expone que el crecimiento impulsado por Asia no busca restar dividendos a Occidente, sino expandir el mercado global en su conjunto, ya que las fábricas asiáticas abastecen de equipos de computación al mundo, mientras que sus mercados aportan ingresos vitales y usuarios a las empresas tecnológicas internacionales.Además, el periódico explica que la aportación de Asia es indispensable para el ritmo de la adopción tecnológica global. Según el GT, sin el hardware asequible y masivo proveniente de las cadenas de suministro asiáticas, los costos para construir centros de datos a nivel mundial se dispararían notablemente y el despliegue de la inteligencia artificial en cualquier país se vería frenado drásticamente.Para concluir, el diario señala que, aunque la región aún debe sortear importantes retos como las tensiones geopolíticas, los controles de exportación tecnológica y los límites en la infraestructura energética y de computación, Asia ya ha logrado asegurar una posición clave y dominante dentro de esta nueva era de expansión comercial digital.

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