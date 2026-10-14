Rusia derriba 1.425 drones y abate hasta 1.265 soldados ucranianos en un día de combates
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
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Las FFAA de Rusia derribaron 1.425 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.265 militares en todos los frentes.
En la región de Járkov, el Ejército de Rusia sigue estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control.
En Dobropolie, en la república popular de Donetsk, las tropas rusas avanzaron en las zonas central y noroeste de la ciudad. El Ejército ruso liberó 142 edificios y abatió a hasta 25 militares ucranianos.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 350 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 240 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 155 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 265 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 225 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra plantas de fabricación de drones y lugares de su almacenamiento, así como contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 146 zonas", señalan desde el ente castrense.
La defensa antiaérea rusa derribó 1.425 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 262.128 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.231 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.788 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.725 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 74.517 vehículos militares especiales.
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