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Rusia intensifica la presión en la región de Járkov y causa unas 1.280 bajas ucranianas en un día

Rusia intensifica la presión en la región de Járkov y causa unas 1.280 bajas ucranianas en un día

Sputnik Mundo

Las tropas rusas continuaron estrechando el anillo de cerco alrededor de las formaciones ucranianas en la región de Járkov y ampliando la zona exterior de... 13.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-13T12:15+0000

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Las FFAA rusas atacaron objetivos de la industria militar, infraestructuras de transporte, talleres de drones y puntos de despliegue de tropas ucranianas y mercenarios en 142 zonas.La entidad castrense cifró en alrededor de 1.285 las bajas que atribuye al Ejército ucraniano en la zona de la operación militar especial durante el último día. De ellas, hasta 345 corresponden a acciones del grupo de tropas Centro, mientras que los grupos Este, Norte, Oeste, Sur y Dniéper causaron, respectivamente, más de 240, más de 270, hasta 230, hasta 160 y hasta 40 bajas.En cuanto al material bélico, en el mismo periodo las FFAA ucranianas perdieron un tanque, 13 vehículos blindados de combate, más de 90 automóviles, 12 piezas de artillería de campaña —incluido un sistema Grad—, estaciones de guerra electrónica y complejos robóticos terrestres.Además, la Defensa rusa reporta el derribo de 883 drones de tipo avión.

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