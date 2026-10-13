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Rusia intensifica la presión en la región de Járkov y causa unas 1.280 bajas ucranianas en un día
Rusia intensifica la presión en la región de Járkov y causa unas 1.280 bajas ucranianas en un día
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Las tropas rusas continuaron estrechando el anillo de cerco alrededor de las formaciones ucranianas en la región de Járkov y ampliando la zona exterior de... 13.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-13T12:15+0000
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Las FFAA rusas atacaron objetivos de la industria militar, infraestructuras de transporte, talleres de drones y puntos de despliegue de tropas ucranianas y mercenarios en 142 zonas.La entidad castrense cifró en alrededor de 1.285 las bajas que atribuye al Ejército ucraniano en la zona de la operación militar especial durante el último día. De ellas, hasta 345 corresponden a acciones del grupo de tropas Centro, mientras que los grupos Este, Norte, Oeste, Sur y Dniéper causaron, respectivamente, más de 240, más de 270, hasta 230, hasta 160 y hasta 40 bajas.En cuanto al material bélico, en el mismo periodo las FFAA ucranianas perdieron un tanque, 13 vehículos blindados de combate, más de 90 automóviles, 12 piezas de artillería de campaña —incluido un sistema Grad—, estaciones de guerra electrónica y complejos robóticos terrestres.Además, la Defensa rusa reporta el derribo de 883 drones de tipo avión.
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Rusia intensifica la presión en la región de Járkov y causa unas 1.280 bajas ucranianas en un día
Las tropas rusas continuaron estrechando el anillo de cerco alrededor de las formaciones ucranianas en la región de Járkov y ampliando la zona exterior de control, informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.285 soldados durante la última jornada.
Las FFAA rusas atacaron objetivos de la industria militar, infraestructuras de transporte, talleres de drones y puntos de despliegue de tropas ucranianas y mercenarios en 142 zonas.
La entidad castrense cifró en alrededor de 1.285 las bajas que atribuye al Ejército ucraniano en la zona de la operación militar especial durante el último día. De ellas, hasta 345 corresponden a acciones del grupo de tropas Centro, mientras que los grupos Este, Norte, Oeste, Sur y Dniéper causaron, respectivamente, más de 240, más de 270, hasta 230, hasta 160 y hasta 40 bajas.
En cuanto al material bélico, en el mismo periodo las FFAA ucranianas perdieron un tanque, 13 vehículos blindados de combate, más de 90 automóviles, 12 piezas de artillería de campaña —incluido un sistema Grad—, estaciones de guerra electrónica y complejos robóticos terrestres.
Además, la Defensa rusa reporta el derribo de 883 drones de tipo avión.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 260.703 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.216 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.787 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.713 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 74.402 vehículos militares especiales.