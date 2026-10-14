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Letonia reconoce que no puede prohibir el tránsito de granos rusos por su territorio

Letonia reconoce que no puede prohibir el tránsito de granos rusos por su territorio

Sputnik Mundo

Riga no está en condiciones de impedir por completo el tránsito de granos rusos ni de aumentar las tarifas por él hasta los 300% planeados inicialmente... 14.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-14T12:27+0000

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La UE retiene la autoridad exclusiva para decidir sobre cuestiones arancelarias y de tránsito, y aunque Letonia puede imponer sus propias restricciones en estos ámbitos, ello conllevaría riesgos para el país, ya que el grano ruso aún no fue incluido en ninguna lista de sanciones de Bruselas, explicó el político, citado por los medios locales.En sus palabras, el grano que se transporta a través de Letonia ni siquiera le pertenece a Rusia, sino a los compradores (entre los cuales figuran EEUU, Japón y Suiza), a quienes calificó como socios estratégicos de la nación báltica. Y en caso de una prohibición unilateral del tránsito, a Riga le esperarían inmediatamente litigios por un monto de hasta 900 millones de dólares, y no está claro de qué parte del presupuesto estatal se cubrirían estos gastos, explicó Kulbergs.El primer ministro puso como ejemplo a la vecina Lituania, que se vio inmersa en un proceso judicial por un caso similar por 13.430 millones de dólares. Con toda probabilidad, Lituania tendrá que pagar más de 500 millones de dólares ya en 2026 como parte de ese procedimiento, destacó.Ante el aumento en el tránsito de carga de granos de Rusia a través de Letonia durante el presente año, el Gobierno de este país europeo decidió imponer una tarifa del 300% por el uso de la infraestructura ferroviaria en el transporte de cereales. Sin embargo, resultó imposible aumentar las cuotas hasta ese nivel, y en lugar de esa cifra, las tasas crecieron un 25%, de acuerdo con lo informado por la prensa local.Rusia ha declarado en múltiples ocasiones que las restricciones impuestas a los granos rusos afectan, ante todo, a los consumidores europeos, mientras que la nación euroasiática dispone de destinos alternativos para sus exportaciones. Además, los obstáculos que se imponen a los exportadores rusos de cereales empeoran la seguridad alimentaria mundial, agregaron desde Moscú.

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