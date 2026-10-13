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Paz recibe amenazas tras el arresto de un delincuente en Bolivia
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El presidente boliviano, Rodrigo Paz, sostuvo que, durante su visita en el departamento de Pando (noroeste), tuvo amenazas de muerte por la captura de un... 13.10.2026, Sputnik Mundo
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Paz aseguró que el país vive una etapa definitoria en su lucha contra el crimen organizado extranjero, misma que ha permitido la detención de 29 personas.Los dichos del mandatario sudamericano se dieron tras referirse a un asalto cometido recientemente contra una joyería en Santa Cruz (oriente).
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Paz recibe amenazas tras el arresto de un delincuente en Bolivia

04:20 GMT 13.10.2026 (actualizado: 05:28 GMT 13.10.2026)
© AP Photo / Juan KaritaRodrigo Paz, presidente boliviano
Rodrigo Paz, presidente boliviano - Sputnik Mundo, 1920, 13.10.2026
© AP Photo / Juan Karita
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El presidente boliviano, Rodrigo Paz, sostuvo que, durante su visita en el departamento de Pando (noroeste), tuvo amenazas de muerte por la captura de un miembro del Primer Comando de la Capital (PCC), una organización criminal de Brasil.
Paz aseguró que el país vive una etapa definitoria en su lucha contra el crimen organizado extranjero, misma que ha permitido la detención de 29 personas.
"Este es un momento de inflexión para la patria, o nos quedamos en ese (pasado) controlado por el crimen organizado internacional o la patria se defiende y genera un cambio y hace orgullo de su tricolor para salir adelante, ese es el reto", aseveró.
Los dichos del mandatario sudamericano se dieron tras referirse a un asalto cometido recientemente contra una joyería en Santa Cruz (oriente).
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