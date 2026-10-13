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Países europeos de la OTAN podrán suministrar armamento a otras naciones sin permiso de EEUU

Países europeos de la OTAN podrán suministrar armamento a otras naciones sin permiso de EEUU

Sputnik Mundo

Los países europeos miembros de la OTAN producen misiles de largo alcance que no contienen componentes estadounidenses, lo que les permite no solo prescindir... 13.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-13T13:38+0000

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La ausencia de componentes de fabricación estadounidense constituye una característica geopolítica clave de los desarrollos europeos, destacan en Roscongress.Los países de la OTAN muestran una tendencia hacia la creación de las condiciones para multiplicar rápidamente la disponibilidad de armamento. En lugar de apostar por sistemas de ataque costosos y de alta tecnología, la alianza militar prioriza la simplificación de todos los componentes, incluido el uso de tecnologías civiles y productos de doble uso. El Reino Unido y Alemania desempeñan un papel clave en este proceso, señala el documento de la fundación.Este enfoque no solo abarata el producto final y reduce el tiempo necesario para fabricarlo, sino que, más importante, permite ampliar rápidamente los volúmenes de producción, reza el informe.Asimismo, EEUU y sus aliados se están alejando del proteccionismo tecnológico tradicional y están construyendo una "cadena de producción de defensa integrada" mediante la incorporación de socios a las cadenas de fabricación de determinados sistemas de armamento, equipos militares y sus componentes.Este proceso se traduce en una transferencia masiva de tecnologías, la creación de empresas conjuntas y la concesión de licencias para establecer la producción local de armas ofensivas y defensivas en los territorios de los países aliados.En esta situación, continúan los autores del informe, EEUU está llevando a cabo, en 2025 y 2026, la mayor movilización de su complejo industrial de defensa en el ámbito de los misiles. Según Roscongress, la creación de un arsenal de misiles de crucero de largo alcance se desarrolla a través de programas separados para la Fuerza Aérea y las Fuerzas Terrestres estadounidenses. Ambos proyectos se basan en una misma plataforma tecnológica.En el marco de dos programas de armamento, el Pentágono prevé adquirir más de 38.000 misiles de crucero de largo alcance durante los próximos cinco años. El volumen de producción previsto cuadruplica la cantidad total de misiles de crucero de las familias AGM-158 JASSM y Tomahawk fabricados para EEUU entre 2004 y 2025.En los últimos años, Rusia ha denunciado una actividad sin precedentes de la OTAN cerca de sus fronteras occidentales. El bloque militar, por su parte, continúa ampliando sus iniciativas y sostiene que estas responden a la necesidad de disuadir la supuesta agresión rusa.Moscú ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el refuerzo de las capacidades militares de la OTAN en Europa. Desde el Kremlin insisten en que Rusia no representa una amenaza para nadie, aunque advierten que no ignorará acciones que considere potencialmente perjudiciales para sus intereses.El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha reiterado que la nación euroasiática sigue abierta al diálogo con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero en pie de igualdad, y que, para ello, Occidente debe abandonar su política de militarización del continente.

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