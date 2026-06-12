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"Muy pronto": EEUU planea reducir su presencia aérea y naval de la OTAN en Europa, según medios
"Muy pronto": EEUU planea reducir su presencia aérea y naval de la OTAN en Europa, según medios
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Washington informó a los líderes europeos acerca de su intención de reducir el despliegue de aviones y buques militares en el marco de los acuerdos de la OTAN... 12.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-12T15:23+0000
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"Estados Unidos tiene previsto reducir considerablemente el número de aviones y buques de guerra que pone a disposición de las operaciones de la OTAN en Europa, lo que acelera el proceso de reducción de la protección que ha ofrecido a sus aliados europeos durante ocho décadas", señala el medio, citando sus fuentes entre funcionarios europeos.¿Qué se verá afectado?Aunque el Pentágono no ha especificado un calendario concreto, funcionarios estadounidenses citados por el medio aseguran que los cambios se producirán "muy pronto".Conociendo la postura de la Administración Trump respecto a la reducción de los compromisos estadounidenses con la Alianza Atlántica, varios países europeos ya han iniciado procesos de rearme. Sin embargo, según el medio, estos esfuerzos avanzan con dificultades."El ministro de Defensa británico [John Healey] dimitió el jueves [11 de junio], acusando al Gobierno de destinar muy pocos fondos al Ejército. Y Europa tiene dificultades para coordinar su rearme: el martes [9 de junio], Alemania confirmó su retirada de un proyecto para construir un nuevo avión de combate junto con Francia y España", destaca.Anteriormente, los medios de comunicación, citando al Pentágono, informaron que EEUU retirará 5.000 militares de Alemania en los próximos 6-12 meses. Según fuentes citadas por la corresponsal del canal NewsNation en Washington, Kelly Meyer, la decisión de retirar las tropas está relacionada con que los aliados europeos de EEUU "no muestran la actividad adecuada" que esperaba el presidente estadounidense, Donald Trump.
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"Muy pronto": EEUU planea reducir su presencia aérea y naval de la OTAN en Europa, según medios
Washington informó a los líderes europeos acerca de su intención de reducir el despliegue de aviones y buques militares en el marco de los acuerdos de la OTAN, comunica 'The New York Times'. Agrega que la medida limitará la capacidad del bloque para realizar misiones de reconocimiento y ataques a larga distancia.
"Estados Unidos tiene previsto reducir considerablemente el número de aviones y buques de guerra que pone a disposición de las operaciones de la OTAN en Europa, lo que acelera el proceso de reducción de la protección que ha ofrecido a sus aliados europeos durante ocho décadas", señala el medio, citando sus fuentes entre funcionarios europeos.
Reducción de los cazas F-16
y F-15E
de 150 a 100 unidades.
Reducción de los aviones de patrulla
marítima de 26 a 15.
Reubicación de un submarino
con armamento de misiles y de un portaviones
, junto con los buques de guerra que lo acompañan.
Traslado de uno de los dos grupos de bombarderos
.
Aunque el Pentágono no ha especificado un calendario concreto, funcionarios estadounidenses citados por el medio aseguran que los cambios se producirán "muy pronto".
Conociendo la postura de la Administración Trump respecto a la reducción de los compromisos estadounidenses con la Alianza Atlántica, varios países europeos ya han iniciado procesos de rearme. Sin embargo, según el medio, estos esfuerzos avanzan con dificultades.
"El ministro de Defensa británico
[John Healey] dimitió
el jueves [11 de junio], acusando al Gobierno de destinar muy pocos fondos al Ejército
. Y Europa tiene dificultades para coordinar su rearme: el martes [9 de junio], Alemania confirmó su retirada
de un proyecto para construir un nuevo avión de combate junto con Francia y España", destaca
.
Anteriormente, los medios de comunicación, citando al Pentágono, informaron que EEUU retirará 5.000 militares de Alemania en los próximos 6-12 meses
. Según fuentes citadas por la corresponsal del canal NewsNation
en Washington, Kelly Meyer, la decisión de retirar las tropas está relacionada con que los aliados europeos de EEUU "no muestran la actividad adecuada
" que esperaba el presidente estadounidense, Donald Trump.
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