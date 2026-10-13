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Las Fuerzas Armadas "pueden salvar a la patria del crimen organizado", asegura Paz
Las Fuerzas Armadas "pueden salvar a la patria del crimen organizado", asegura Paz
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, comentó la relevancia de los militares en las tareas de seguridad del país sudamericano, esto para frenar la violencia... 13.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-13T19:35+0000
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De igual manera, el mandatario sudamericano resaltó que estos elementos ayudan a mantener la soberanía nacional, por lo que son vitales para el combate a las agrupaciones delictivas.Paz resaltó que estos criminales buscan corromper la democracia "pervirtiendo" a las instituciones locales, para forjar "un espacio de desarrollo del crimen y causar mayor desorden".
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Las Fuerzas Armadas "pueden salvar a la patria del crimen organizado", asegura Paz

19:35 GMT 13.10.2026
© Foto : X - @MinPresidenciaRodrigo Paz, presidente de Bolivia
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 13.10.2026
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, comentó la relevancia de los militares en las tareas de seguridad del país sudamericano, esto para frenar la violencia en la nación.

"Si queremos producir o desarrollarnos, nuestras Fuerzas Armadas también tienen que ser parte de la construcción de una seguridad para salvar a la patria del crimen organizado", afirmó.

De igual manera, el mandatario sudamericano resaltó que estos elementos ayudan a mantener la soberanía nacional, por lo que son vitales para el combate a las agrupaciones delictivas.
Paz resaltó que estos criminales buscan corromper la democracia "pervirtiendo" a las instituciones locales, para forjar "un espacio de desarrollo del crimen y causar mayor desorden".
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