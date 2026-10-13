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Las Fuerzas Armadas "pueden salvar a la patria del crimen organizado", asegura Paz
Las Fuerzas Armadas "pueden salvar a la patria del crimen organizado", asegura Paz
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, comentó la relevancia de los militares en las tareas de seguridad del país sudamericano, esto para frenar la violencia... 13.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-13T19:35+0000
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De igual manera, el mandatario sudamericano resaltó que estos elementos ayudan a mantener la soberanía nacional, por lo que son vitales para el combate a las agrupaciones delictivas.Paz resaltó que estos criminales buscan corromper la democracia "pervirtiendo" a las instituciones locales, para forjar "un espacio de desarrollo del crimen y causar mayor desorden".
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Las Fuerzas Armadas "pueden salvar a la patria del crimen organizado", asegura Paz
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, comentó la relevancia de los militares en las tareas de seguridad del país sudamericano, esto para frenar la violencia en la nación.
"Si queremos producir o desarrollarnos, nuestras Fuerzas Armadas también
tienen que ser parte de la construcción de una seguridad para salvar a la patria del crimen organizado", afirmó.
De igual manera, el mandatario sudamericano resaltó que estos elementos ayudan a mantener la soberanía nacional, por lo que son vitales para
el combate a las agrupaciones delictivas.
Paz resaltó que estos criminales buscan corromper la democracia "pervirtiendo" a las instituciones locales, para forjar "un espacio de desarrollo del crimen y causar mayor desorden".
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