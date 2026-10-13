"El T-MEC continúa", comenta Sheinbaum tras dichos de Trump sobre posible nuevo acuerdo comercial

De igual modo, la mandataria mexicana resaltó que la prioridad actual de su Administración es la reducción de los aranceles que Washington aplica a las exportaciones de automóviles, acero y aluminio. Las declaraciones de Sheinbaum se producen después de que el jefe de Estado estadounidense, Donald Trump, planteara la posibilidad de concretar un nuevo acuerdo comercial con México, sin tomar en cuenta a Canadá. Sheinbaum descartó que el T-MEC esté cancelado y recordó que fue ratificado por los congresos de los tres países que lo componen.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que hay avances en las negociaciones comerciales con EEUU sobre la revisión del pacto comercial, aunque aclaró que aún no existe un entendimiento definitivo.
"Por el momento, lo que decide Estados Unidos es negociar por aparte Canadá y México. Nosotros tenemos conversaciones, todavía no llegamos a acuerdos, pero el tratado continúa", señaló en conferencia de prensa.
De igual modo, la mandataria mexicana resaltó que la prioridad actual de su Administración es la reducción de los aranceles que Washington aplica a las exportaciones de automóviles, acero y aluminio.
Las declaraciones de Sheinbaum se producen después de que el jefe de Estado estadounidense, Donald Trump, planteara la posibilidad de concretar un nuevo acuerdo comercial con México, sin tomar en cuenta a Canadá. Sheinbaum descartó que el T-MEC esté cancelado y recordó que fue ratificado por los congresos de los tres países que lo componen.
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