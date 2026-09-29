Sheinbaum aclara cuál es el objetivo de las negociaciones comerciales con EEUU

Asimismo, recordó que, esta semana, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, encabezará las negociaciones en Washington con los representantes comerciales de EEUU, en el marco de la revisión del T-MEC.
El Gobierno de México se mantendrá firme frente a las autoridades estadounidenses para lograr que se reduzcan los aranceles que Washington impuso contra ciertos sectores productivos esenciales para la economía del país latinoamericano, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.
"Nuestro objetivo obviamente es disminuir aranceles de acero y vehículos, y que no haya más aranceles", expuso la mandataria en conferencia de prensa.
Asimismo, recordó que, esta semana, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, encabezará las negociaciones en Washington con los representantes comerciales de EEUU, en el marco de la revisión del T-MEC.
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