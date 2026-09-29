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Sheinbaum aclara cuál es el objetivo de las negociaciones comerciales con EEUU
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El Gobierno de México se mantendrá firme frente a las autoridades estadounidenses para lograr que se reduzcan los aranceles que Washington impuso contra... 29.09.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, recordó que, esta semana, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, encabezará las negociaciones en Washington con los representantes comerciales de EEUU, en el marco de la revisión del T-MEC.
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Sheinbaum aclara cuál es el objetivo de las negociaciones comerciales con EEUU

22:21 GMT 29.09.2026
© Foto : X - @GobiernoMXClaudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 29.09.2026
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El Gobierno de México se mantendrá firme frente a las autoridades estadounidenses para lograr que se reduzcan los aranceles que Washington impuso contra ciertos sectores productivos esenciales para la economía del país latinoamericano, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.
"Nuestro objetivo obviamente es disminuir aranceles de acero y vehículos, y que no haya más aranceles", expuso la mandataria en conferencia de prensa.
Carney y Sheinbaum presentan el Plan de Acción México-Canadá 2025-2028 - Sputnik Mundo, 1920, 20.08.2026
América Latina
Sheinbaum conversa con Carney sobre comercio y el T-MEC
20 de agosto, 22:10 GMT
Asimismo, recordó que, esta semana, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, encabezará las negociaciones en Washington con los representantes comerciales de EEUU, en el marco de la revisión del T-MEC.
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