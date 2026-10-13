El FMI alerta de que la economía global sigue expuesta a graves riesgos desfavorables
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El FMI elogió la resiliencia económica global, pero avisó que el panorama financiero podría empeorar drásticamente. Nuevas interrupciones en la infraestructura energética, el aumento de los ciberataques y los fenómenos meteorológicos extremos representan las mayores amenazas para el crecimiento mundial.
"Se proyecta que el crecimiento mundial se desacelere hasta el 3,1 % en 2026 y repunte hasta el 3,4 % en 2027". Respecto al comportamiento de los precios, el documento añade que "la inflación general mundial registre un aumento notable hasta el 4,7 % en 2026 y que se modere hasta el 4,1 % en 2027", pronosticó el organismo en su informe de Perspectivas de la Economía Mundial.
El FMI también publicó sus previsiones de crecimiento económico para las principales economías mundiales en 2026 y 2027:
Estados Unidos, la mayor economía del mundo: un crecimiento del 2,3% en ambos años.
China, la principal rival económica de EEUU: un 4,5% en 2026 y un 4,0% en 2027.
Zona del euro: un crecimiento del 1,1% en 2026 y del 1,2% en 2027.
Rusia: un 0,9% tanto en 2026 como en 2027.
"El auge tecnológico, los márgenes de maniobra y la adaptación han ayudado a mitigar el daño infligido por las perturbaciones de orden geopolítico", reveló el documento.
Al mismo tiempo, el informe advirtió que las economías importadoras de energía que no se encuentran en la cadena de valor tecnológica se enfrentan a las perspectivas más complicadas.
"Un prolongado estancamiento o un recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio podrían hacer que los precios de la energía y los alimentos se mantuvieran elevados y volátiles, reavivar las presiones inflacionarias, deteriorar los saldos fiscales y externos y afectar negativamente al crecimiento", alertó el informe.
América Latina
El FMI rebajó sus previsiones de crecimiento para América Latina y el Caribe en 2026 y 2027. Según el organismo, la mayor parte de la región apenas se beneficia del auge de la inteligencia artificial, que ayudó a otras economías a hacer frente a la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Medio.
El organismo prevé que la economía regional crezca un 2,3% en 2026, frente al 2,5% registrado en 2025 y al 2,4% que había pronosticado en julio. Para 2027, también redujo su previsión del 2,7% al 2,5%.
De las economías latinoamericanas analizadas por el FMI, Argentina es la que experimenta el mayor ajuste a la baja de sus perspectivas. El Fondo prevé ahora un crecimiento del 2,1% en 2026, frente al 3,5% estimado en julio y al 4,5% de 2025. La previsión para 2027 también cayó, del 4,0% al 3,5%.
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