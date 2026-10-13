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El alza en la migración en el Reino Unido eleva fuertemente los precios de las viviendas

El alza en la migración en el Reino Unido eleva fuertemente los precios de las viviendas

Sputnik Mundo

Un análisis del Centro de Estudios Políticos (CPS, por sus siglas en inglés) sostiene que el aumento de la migración desde 2020 elevó la demanda inmobiliaria... 13.10.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el informe, si la migración neta se hubiera mantenido por debajo de las 100.000 personas anuales, el precio medio de una vivienda habría sido de 275.650 libras (unos 364.078 dólares), un 5,2% menos que las 290.920 libras (384.247 dólares) registradas en el cálculo presentado por el organismo.El estudio atribuye a la migración neta el 99% del crecimiento demográfico británico desde 2020. Sin embargo, también advierte que la escasez de viviendas es un problema estructural, resultado de décadas de construcción insuficiente.Ben Hopkinson, responsable de vivienda del CPS, sostuvo que el aumento de la población migrante ha elevado la demanda y los costos para quienes buscan comprar su primera vivienda o alquilar. No obstante, reconoció que el déficit habitacional persistiría incluso sin nuevos flujos migratorios.El informe, citado por medios europeos, señala que el Reino Unido se encuentra entre los países europeos con menor disponibilidad de viviendas por habitante. En 2025 contaba con 444,9 viviendas por cada 1.000 personas, una proporción que, según las estimaciones del CPS, habría alcanzado 473 si la migración neta se hubiera limitado a 100.000 personas anuales desde 1997.La llegada de unos 2,6 millones de inmigrantes durante el período posterior a la pandemia, en el contexto de cambios en las políticas de visados para trabajadores, estudiantes y sus familiares, incrementó la presión sobre el mercado inmobiliario. La migración neta alcanzó un máximo de 944.000 personas en el año terminado en marzo de 2023.El análisis también estima que, si la migración neta hubiera sido cero desde la pandemia, los precios de las viviendas serían un 6,7% inferiores a los actuales, lo que equivaldría a una diferencia de 19.370 libras (poco más de 25.580 dólares). En cuanto a la oferta, Inglaterra ha construido un promedio de 178.000 viviendas al año desde 1982, por debajo de la meta gubernamental de 300.000. El CPS calcula que, si el país hubiera mantenido el ritmo de construcción de Francia durante ese período, habría sumado 2,9 millones de viviendas adicionales.El estudio concluye que reducir la presión demográfica sin aumentar la construcción no resolvería por sí solo la crisis habitacional. La disponibilidad de viviendas, el ritmo de edificación y la evolución de la demanda seguirán siendo factores centrales para determinar el acceso a la vivienda en Reino Unido.

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