De acuerdo con un informe de la Dirección Noruega de Recursos Marinos, la agencia gubernamental encargada de la supervisión de los recursos de petróleo y gas de la nación europea, los yacimientos de gas van a tener un debilitamiento desde 2026.La zona del mar del Norte aloja los principales depósitos del país, que suministran gas al Reino Unido mediante gasoductos. Entre estos se encuentra Troll, la mayor plataforma continental noruega.El 90% del gas que consumen los británicos durante el invierno proviene de Oslo, por lo que la nación se vería orillada a depender de los mercados mundiales para sus importaciones y los precios volátiles.Según medios occidentales, el yacimiento Troll tiene una producción actual de 40.000 millones de metros cúbicos, que se prevé que disminuya.La organización noruega busca acelerar la exploración para descubrir nuevos depósitos, aunque se espera que cualquier hallazgo se origine más al norte, donde no hay oleoductos que conecten con Gran Bretaña. "Este informe debería hacer sonar las alarmas en todo el gobierno. La prioridad debe ser clara: obtener más energía de fuentes nacionales fiables y cada vez más sostenibles, en lugar de dejar al país expuesto a crisis globales", declaró Mike Foster, director ejecutivo de la Alianza de Energía y Servicios Públicos.
Autoridades noruegas advirtieron que su producción de gas en el mar del Norte sufrirá una caída en 2030, amenazando el sistema eléctrico del Reino Unido.
De acuerdo con un informe de la Dirección Noruega de Recursos Marinos, la agencia gubernamental encargada de la supervisión de los recursos de petróleo y gas de la nación europea, los yacimientos de gas van a tener un debilitamiento desde 2026.
"Los recursos siguen siendo abundantes, pero los niveles de crecimiento son demasiado bajos para mantener los niveles de producción actuales", declararon las autoridades.
La zona del mar del Norte aloja los principales depósitos del país, que suministran gas al Reino Unido mediante gasoductos. Entre estos se encuentra Troll, la mayor plataforma continental noruega.
"En las zonas ya exploradas, la creación de valor futuro dependerá en gran medida de una mejor recuperación de los yacimientos existentes, del rápido desarrollo de los descubrimientos y del funcionamiento continuo de la infraestructura", señala el informe.
Según medios occidentales, el yacimiento Troll tiene una producción actual de 40.000 millones de metros cúbicos, que se prevé que disminuya.
La organización noruega busca acelerar la exploración para descubrir nuevos depósitos, aunque se espera que cualquier hallazgo se origine más al norte, donde no hay oleoductos que conecten con Gran Bretaña.
"Este informe debería hacer sonar las alarmas en todo el gobierno. La prioridad debe ser clara: obtener más energía de fuentes nacionales fiables y cada vez más sostenibles, en lugar de dejar al país expuesto a crisis globales", declaró Mike Foster, director ejecutivo de la Alianza de Energía y Servicios Públicos.
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