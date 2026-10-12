Zajárova señaló que Zelenski utilizó el verbo "elegir" en lugar de "votar", así como el término "líder" en lugar de "presidente"."Zelenski está devolviendo lo que queda del país al nivel de una sociedad comunitaria primitiva", concluyó Zajárova.
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, se mofó de Volodímir Zelenski por el lenguaje que empleó al responder a los comentarios del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre un futuro mandatario ucraniano.
Zajárova señaló que Zelenski utilizó el verbo "elegir" en lugar de "votar", así como el término "líder" en lugar de "presidente".
"Tal vez sea desconocimiento del idioma. O tal vez se le escapó la verdad", escribió Zajárova en Telegram. Al explicar el trasfondo de estas palabras, apuntó: "El subtexto sería el siguiente: los ucranianos ya eligieron a un líder, así que ¿para qué molestarse en elegir a un presidente?".
"Zelenski está devolviendo lo que queda del país al nivel de una sociedad comunitaria primitiva", concluyó Zajárova.
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