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Zajárova se burla de la terminología autoritaria de Zelenski

Zajárova se burla de la terminología autoritaria de Zelenski

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La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, se mofó de Volodímir Zelenski por el lenguaje que empleó al responder a los... 12.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-12T02:35+0000

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Zajárova señaló que Zelenski utilizó el verbo "elegir" en lugar de "votar", así como el término "líder" en lugar de "presidente"."Zelenski está devolviendo lo que queda del país al nivel de una sociedad comunitaria primitiva", concluyó Zajárova.

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