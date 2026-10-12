El jefe del Gobierno también subrayó la importancia de garantizar los derechos de la minoría húngara en Transcarpatia, en el oeste de Ucrania, y añadió que ya se ha alcanzado un acuerdo para resolver esa cuestión.En mayo, el mandatario húngaro ya había comunicado al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que Budapest no suministraría armas a Kiev. En Moscú valoraron positivamente esa decisión.Tras asumir el cargo, el primer ministro anunció su intención de mantener relaciones pragmáticas con Rusia. En particular, destacó la importancia de la cooperación en el suministro de recursos energéticos.No obstante, su línea europeísta se diferencia de la política seguida por el exjefe del Gobierno húngaro, Viktor Orban, quien se oponía activamente a las sanciones contra Rusia y defendía estrechos vínculos económicos con Moscú.El Ministerio de Asuntos Exteriores de Hungría ha calificado a Rusia de potencia importante y ha confirmado que el país no tiene previsto suministrar armas a Ucrania. Al mismo tiempo, el ministro de Defensa, Romulusz Ruszin-Szendi, declaró que los intereses estratégicos de Budapest coinciden plenamente con la posición del bloque occidental.
Budapest no suministrará armas a Ucrania ni permitirá que los envíos de armamento transiten por su territorio, declaró el primer ministro húngaro, Péter Magyar, en una entrevista con medios finlandeses.
"Hungría no tiene intención de proporcionar ayuda militar a Ucrania y no permitirá el tránsito de suministros de armas por su territorio", afirmó en la entrevista.
El jefe del Gobierno también subrayó la importancia de garantizar los derechos de la minoría húngara en Transcarpatia, en el oeste de Ucrania, y añadió que ya se ha alcanzado un acuerdo para resolver esa cuestión.
En mayo, el mandatario húngaro ya había comunicado al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que Budapest no suministraría armas a Kiev. En Moscú valoraron positivamente esa decisión.
"[Magyar] dice que no hay que echar más leña al fuego, y eso solo podemos celebrarlo. Esperaríamos que todos los países tomaran esa decisión. Entonces, la paz llegaría más rápidamente", declaró a los periodistas el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov.
Tras asumir el cargo, el primer ministro anunció su intención de mantener relaciones pragmáticas con Rusia. En particular, destacó la importancia de la cooperación en el suministro de recursos energéticos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Hungría ha calificado a Rusia de potencia importante y ha confirmado que el país no tiene previsto suministrar armas a Ucrania. Al mismo tiempo, el ministro de Defensa, Romulusz Ruszin-Szendi, declaró que los intereses estratégicos de Budapest coinciden plenamente con la posición del bloque occidental.
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