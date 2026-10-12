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La producción petrolera de EEUU en el golfo de México cae más de la mitad por el huracán, según informes
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Alrededor del 60% de la producción de petróleo y la mitad de la de gas de EEUU en el golfo de México siguen paralizadas debido al huracán Isaías, reveló un... 12.10.2026, Sputnik Mundo
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De este modo, una parte significativa de la producción de petróleo y gas en la zona sigue suspendida por cuarto día consecutivo, según los datos.Se añadió que los trabajadores fueron evacuados de 32 de las 371 plataformas de producción.El 10 de octubre, el Ministerio de Energía de EEUU aprobó la entrega urgente de hasta cuatro millones de barriles de petróleo procedentes de las reservas estratégicas del país debido al huracán Isaías. Esto ocurre en medio de la crisis energética en EEUU, mientras la Administración Trump busca aliviarla antes de las elecciones de mitad de mandato, previstas para noviembre.Esta temporada se han registrado ocho grandes tormentas en el Atlántico, pero solo Isaías alcanzó la categoría de huracán. Según medios, se trata del huracán que más tarde se ha formado en la cuenca atlántica desde que existen registros.
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La producción petrolera de EEUU en el golfo de México cae más de la mitad por el huracán, según informes

13:51 GMT 12.10.2026
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Extracción de petróleo - Sputnik Mundo, 1920, 12.10.2026
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Alrededor del 60% de la producción de petróleo y la mitad de la de gas de EEUU en el golfo de México siguen paralizadas debido al huracán Isaías, reveló un comunicado de la Oficina de Seguridad y Protección Ambiental estadounidense.
"La Administración de Recursos Minerales Marinos estima que se ha suspendido aproximadamente el 57,54% de la producción diaria actual de petróleo y el 49,11% de la de gas natural en el golfo de América [golfo de México]", informó el organismo.
De este modo, una parte significativa de la producción de petróleo y gas en la zona sigue suspendida por cuarto día consecutivo, según los datos.
Se añadió que los trabajadores fueron evacuados de 32 de las 371 plataformas de producción.
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El 10 de octubre, el Ministerio de Energía de EEUU aprobó la entrega urgente de hasta cuatro millones de barriles de petróleo procedentes de las reservas estratégicas del país debido al huracán Isaías. Esto ocurre en medio de la crisis energética en EEUU, mientras la Administración Trump busca aliviarla antes de las elecciones de mitad de mandato, previstas para noviembre.
Esta temporada se han registrado ocho grandes tormentas en el Atlántico, pero solo Isaías alcanzó la categoría de huracán. Según medios, se trata del huracán que más tarde se ha formado en la cuenca atlántica desde que existen registros.
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