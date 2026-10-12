https://noticiaslatam.lat/20261012/la-produccion-petrolera-de-eeuu-en-el-golfo-de-mexico-cae-mas-de-la-mitad-por-el-huracan-segun-1175404360.html

La producción petrolera de EEUU en el golfo de México cae más de la mitad por el huracán, según informes

La producción petrolera de EEUU en el golfo de México cae más de la mitad por el huracán, según informes

Sputnik Mundo

Alrededor del 60% de la producción de petróleo y la mitad de la de gas de EEUU en el golfo de México siguen paralizadas debido al huracán Isaías, reveló un... 12.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-12T13:51+0000

2026-10-12T13:51+0000

2026-10-12T13:51+0000

economía

📈 mercados y finanzas

eeuu

petróleo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/04/09/1124212668_0:87:3331:1961_1920x0_80_0_0_9b9270310e0633ad7d28c26f4f11d38b.jpg

De este modo, una parte significativa de la producción de petróleo y gas en la zona sigue suspendida por cuarto día consecutivo, según los datos.Se añadió que los trabajadores fueron evacuados de 32 de las 371 plataformas de producción.El 10 de octubre, el Ministerio de Energía de EEUU aprobó la entrega urgente de hasta cuatro millones de barriles de petróleo procedentes de las reservas estratégicas del país debido al huracán Isaías. Esto ocurre en medio de la crisis energética en EEUU, mientras la Administración Trump busca aliviarla antes de las elecciones de mitad de mandato, previstas para noviembre.Esta temporada se han registrado ocho grandes tormentas en el Atlántico, pero solo Isaías alcanzó la categoría de huracán. Según medios, se trata del huracán que más tarde se ha formado en la cuenca atlántica desde que existen registros.

https://noticiaslatam.lat/20261012/con-las-importaciones-de-diesel-ruso-trump-abre-la-puerta-a-normalizar-las-relaciones-con-moscu-1175402343.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, eeuu, petróleo